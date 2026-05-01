Міла Нітіч чесно зізналась у схудненні на препаратах і назвала суму, яку витратила на ін'єкції

Артистка також розсекретила, як зараз підтримує свою форму.

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

Українська співачка Міла Нітіч чесно зізналась, як схудла на препаратах для діабетиків.

Знаменитість не приховує, що позбулась зайвої ваги за допомогою ін'єкцій. На проєкті "Ранок у великому місті" артистка зізнається, що спокійно про це говорить, оскільки колола препарат та худла суворо під наглядом лікаря і таким чином не ризикувала своїм здоров'ям.

"Я це не приховую. Чому? Бо я роблю це під наглядом лікаря. Зараз я припинила це робити. Зараз у мене вже спорт і харчування", - говорить артистка.

Міла Нітіч також додає, що колола препарат протягом 2-3 місяців раз на тиждень. На місяць знаменитість витрачала на ін'єкції близько 200 доларів. Наразі співачка відмовилась від препарату. Свою форму виконавиця підтримує за допомогою харчування та спорту.

"Я платила близько 200 доларів на місяць. Колола один раз на тиждень, ти колеш – і все. Це було два чи три місяці. Зараз вже припинила", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Юлія Буйновська зізналась, як схудла на 12 кілограм всього за три місяці. Артистка розкрила причину, чому так різко втратила вагу.

