Міла Нітіч назвала суму заробітків та зізналася, скільки платить за оренду квартири в Києві

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

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Українська співачка Міла Нітіч розкрила, скільки заробляє на місяць завдяки виступам, на що витрачає гонорари та яку суму отримує за роботу викладачкою.

Артистка відверто заговорила про фінанси. За словами виконавиці, її доходи суттєво залежать від кількості замовлень. Одні місяці можуть бути насиченими концертами та корпоративами, інші — значно спокійнішими. Тому оцінювати заробітки співачка пропонує за середніми показниками. І ця сума сягає кількох тисяч доларів.

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«Дивись, у нас не буває однакових місяців. Ти знаєш, що в артистів сьогодні може бути три корпоративи, чотири концерти, завтра — десять і так далі. Тобто давай будемо говорити в середньому — до п’яти тисяч доларів», — сказала Нітіч в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

Втім, ці гроші не залишаються повністю в розпорядженні виконавиці. Частину заробленого вона спрямовує на оплату роботи команди. Постійного великого штату Міла не утримує: для окремих завдань залучає спеціалістів на аутсорсі. Водночас у її робочому оточенні є фахівці, які займаються піаром і веденням соціальних мереж.

Окремо співачка розповіла про витрати на житло. Щомісяця оренда квартири коштує їй 15 тисяч гривень, однак для цієї статті витрат вона використовує не концертні гонорари. Джерело грошей виявилося несподіваним — оплату бере на себе зарплата, яку артистка отримує за викладацьку роботу.

«Квартира оплачується, вибачте мене, зі шкільної зарплати. Не з гонорарів», — зазначила співачка.

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

Нітіч також пояснила, що після нещодавнього підвищення виплат працівникам освіти її зарплата становить приблизно 17–20 тисяч гривень. Таким чином, саме викладацький заробіток покриває щомісячну оренду, тоді як доходи від музичної діяльності залежать від концертного графіка та супутніх витрат.

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Нагадаємо, нещодавно Міла Нітіч після схуднення на 12 кг на ін’єкціях шокувала наслідками для здоров’я і як вага повернулась.

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