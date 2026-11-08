Міла Нітіч несподівано стала ученицею учасниці "Голосу": 24-річна викладачка вокалу запалила сцену

Катерина Сорока / © Голос Країни

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24-річна викладачка вокалу Катерина Сорока, яка виступає під псевдонімом Кармін, прийшла на «Голос країни» заради сольної кар'єри та отримала підтримку від співачки Міли Нітіч.

Дівчина родом із Сум, однак уже рік живе в Києві. Свій шлях до учнів вона почала прокладати через TikTok. Створила сторінку, публікувала відео та вокальні кавери. Одного разу Катерина виконала композицію «Каюсь» Міли Нітіч і сподівалася, що співачка поширить її відео. Натомість отримала несподіване повідомлення — артистка захотіла прийти до неї на заняття. Для молодої викладачки це стало справжнім сюрпризом, адже вона сприймала Мілу як уже сформовану вокалістку з досвідом і досягненнями. Згодом між ними склалися теплі стосунки, а сама співачка почала заохочувати Катерину активніше заявляти про себе та навіть прийшла підтримати її на “Голосі країни”.

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Катерина Сорока та Міла Нітіч / © Голос Країни

«Я записала кавер на пісню «Каюсь» Міли Нітіч. Очікувала, що вона зробить репост, але репоста я не бачила. І тут ввечері я бачу, що мені просто приходить голосове повідомлення від Міли, що вона хоче прийти до мене на урок, що їй дуже сподобалось моє виконання», — пригадала Катерина.

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Катерина Сорока / © Голос Країни

На «Голосі країни» дівчина зізналася, що довго сумнівалася у власних силах. Нині вона не лише навчає інших вокалу, а й поступово випускає власні пісні. Участь у шоу Катерина сприймає як можливість нарешті вийти за межі викладацької діяльності та розпочати сольну кар'єру.

«Я вважаю, що голос стане тією відправною точкою в моїй кар'єрі сольній. Бо хочеться вже не тільки викладати», — пояснила учасниця.

Катерина Сорока / © Голос Країни

Виступ Кармін високо оцінили тренери. Зокрема, Наталія Могилевська закликала її повірити в себе та пообіцяла допомогти розкрити потенціал. Катерина також отримала теплі слова від Тіни Кароль, чиї пісні, за її зізнанням, свого часу допомагали їй розвивати вокальну техніку.

Зрештою учасниця обрала команду Артема Пивоварова.

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Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, у цьому ж випуску 39-річний "співочий" лісник із Полтавщини підкорив Наталію Могилевську на «Голосі-14».

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