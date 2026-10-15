Міла Нітіч офіційно змінила ім'я та прізвище: як насправді звуть співачку

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

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Українська співачка Міла Нітіч офіційно змінила ім’я та прізвище.

На цей крок виконавиця пішла 2018 року. Річ у тім, що Міла Нітіч — це псевдонім артистки, який вона почала використовувати ще під час співпраці з продюсером Володимиром Бебешком. З наставником співачка розійшлась не на позитивній ноті. На тлі розриву співпраці між ними виник конфлікт, зокрема й через псевдонім. Врешті, адвокат порадив знаменитості офіційно змінити ім’я та прізвище, і тоді використовувати сценічний псевдонім Міла Нітіч їй ніхто не заборонить.

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«Я змінила всі документи 2018 року. У момент нашого затяжного конфлікту з Володимиром Бебешком я вирішила змінити повністю всі документи. Я спочатку подала документи на реєстрацію торгової марки, а потім вже змінила повністю всі паспорти, картки і так далі. Так мені порадив тоді зробити юрист. У мене не має права ніхто його забрати. У нас якраз на цьому конфлікт й почався», — розповіла артистка в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

Раніше ж співачку звали Людмилою Нитичук. Зараз виконавицю називають справжнім іменем лише батьки. Іноді вона може від подруги ще це почути. А решта ж зве її Мілою. Артистка зізнається, що за багато років до цього вже звикла. Ба більше, якщо зараз хтось не з кола оточення співачки назве її Людмилою, то їй це навіть дивакувато звучить.

«Людою мене називають мама й тато. Більше ніхто. Люсею може мене назвати моя найкраща подруга, з якою ми 20 років дружимо, але дуже рідко. Взагалі, всі називають мене Мілою. Від рідних Люда звучить як родом із дитинства. Бо мама ніколи не називала мене Мілою. Коли хтось зі звичайного кола спілкування, то трошки дикувато звучить. Я люблю своє ім’я, але я вже від нього відвикла», — поділилась артистка.

Нагадаємо, чимало зірок використовують псевдоніми. Наприклад, співак Володимир Дантес у житті Гудков, а Макс Барських — Микола Бортник. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як насправді звати відомих українських артистів.

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