Міла Нітіч після розриву з нареченим натякнула на зміни в особистому житті: "Моя черга бути коханою"

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

Реклама

Українська співачка Міла Нітіч після розриву з нареченим натякнула на зміни в її особистому житті.

Артистка відверто заговорила про свої стосунки. Знаменитість на проєкті "Ближче до зірок" зізналась, що в неї був досвід нерозділеного кохання. Більше переживати подібні емоції виконавиця не хоче. Тож, Міла Нітіч вирішила, що куди краще бути коханою.

Співачка додала, що поруч із нею є людина, яка може її кохати. Знаменитість не приховує, що дуже тішиться цьому.

Реклама

"Я точно вже не хочу нерозділеного кохання. Я його відчувала, переживала… Тепер моя черга бути коханою. Наразі я дуже рада, що є та людина, яка може мене кохати. Мені це дуже приємно", - поділилась артистка.

Зазначимо, останнє, що відомо про особисте життя Міли Нітіч, так це те, що вона була заручена. З нареченим виконавиця перебувала в стосунках близько трьох місяців. Наприкінці 2024 року артистка оголосила про їхній розрив. Причин співачка називати не стала, проте зізналась, що пережити це було нелегко.

