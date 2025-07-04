Міла Нітіч після розставання з нареченим висловилася про особисте життя: "Мене заносило на емоціях"

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

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Українська співачка Міла Нітіч розповіла подробиці особистого життя після розставання з нареченим наприкінці минулого року.

Виконавиця вперше після непростого періоду поділилася своїми емоціями. В інтерв'ю Міла зізналася, що зараз перебуває в періоді внутрішнього оновлення — без поспіху, без очікувань і з глибоким прийняттям себе. І додала, що вона не гониться за чоловіком, а вірить у долю.

"Мені майже 35, і це та межа, коли як артистка і як жінка я не хочу більше розгойдуватися. Особисте життя? Якщо має бути – буде. Але я не женуся за ним. Я в процесі – і в творчості, і в собі. Я вільна, але не самотня. Це моя свідома тиша. Вона дає мені час, свободу і можливість чути себе. А потрібна людина прийде у свій час. Це факт", — поділилася співачка в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

Водночас Нітіч стала більш вибірковою у стосунках і зізнається, що тепер для неї ключовим є не статус чи романтичні слова, а глибинне відчуття безпеки поруч із чоловіком: "Я – емоційна людина, творча. І часто мене заносило на емоціях. Але зараз я не дивлюсь на слова, зовнішність чи статус. Єдине, що має значення – це відчуття безпеки. Якщо я не відчуваю себе захищеною поруч із чоловіком – він мені не потрібен".

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