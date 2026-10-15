Міла Нітіч після схуднення на 12 кг на ін'єкціях шокувала наслідками для здоров'я і як вага повернулась

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

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Українська співачка Міла Нітіч, яка схудла на 12 кг на ін’єкціях, шокувала проблемами зі здоров’ям.

Виконавиця колола препарат для діабетиків. Однак артистка пішла на це не заради схуднення, а через проблеми зі здоров’ям. Міла Нітіч в інтерв’ю Славі Дьоміну зізнається, що в неї був переддіабетний стан. Врешті, пів року співачка колола препарат і на тлі цього схудла на 12 кг. Коли ж Міла Нітіч відмовилась від уколів, то вага почала повертатися. Співачка знову набрала 5 кг.

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«Я у відкаті. Плюс п’ять кілограм. Я підключила уколи не тому, що я хотіла схуднути, а тому, що була інсулінорезистентність. Схуднення було побічне. Це коли у тебе постійні стрибки цукру в крові, це переддіабетний стан. Я була на порозі діабету другого типу. Після того, як ти припиняєш колоти препарат, минає пару місяців, і в тебе йде жахливий відкат», — говорить співачка.

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Міла Нітіч

Міла Нітіч припинила колоти препарат за рекомендацією лікарки. Річ у тім, що співачці було неабияк зле. Після відмови від ін’єкцій в артистки виникли серйозні проблеми зі здоров’ям, а найбільше постраждав шлунково-кишковий тракт. Також у Міли Нітіч погіршився імунітет, через що вона почала хворіти. Врешті, виконавиці знадобилось три місяці, аби відновити своє здоров’я.

«У мене було дуже багато різних симптомів після відміни препарату. У мене були проблеми з органами, але найбільше вдарило по шлунково-кишковому тракту. Зараз я в періоді відкату, бо ми приводили в порядок моє здоров’я. У мене не засвоювався білок, у мене дуже погано почала вироблятися інсулінова кислота. Останній місяць, коли я колола, був такий стан, коли ти прокидаєшся і не хочеш жити. Тобі так погано, тіло болить, нічого не тішить. Я звернулась до лікаря, здала аналізи, почула, що все прекрасно, але треба припиняти колоти, бо далі буде гірше», — поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Міла Нітіч розповіла, як офіційно змінила ім’я та прізвище. Пропонуємо дізнатися, як насправді звуть виконавицю.

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