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Міла Нітіч після схуднення на 12 кг на ін'єкціях шокувала наслідками для здоров'я і як вага повернулась
Міла Нітіч колола препарат для діабетиків, на тлі чого схудла. Однак після відмови від ін’єкцій в артистки виникли проблеми зі здоров’ям.
Українська співачка Міла Нітіч, яка схудла на 12 кг на ін’єкціях, шокувала проблемами зі здоров’ям.
Виконавиця колола препарат для діабетиків. Однак артистка пішла на це не заради схуднення, а через проблеми зі здоров’ям. Міла Нітіч в інтерв’ю Славі Дьоміну зізнається, що в неї був переддіабетний стан. Врешті, пів року співачка колола препарат і на тлі цього схудла на 12 кг. Коли ж Міла Нітіч відмовилась від уколів, то вага почала повертатися. Співачка знову набрала 5 кг.
«Я у відкаті. Плюс п’ять кілограм. Я підключила уколи не тому, що я хотіла схуднути, а тому, що була інсулінорезистентність. Схуднення було побічне. Це коли у тебе постійні стрибки цукру в крові, це переддіабетний стан. Я була на порозі діабету другого типу. Після того, як ти припиняєш колоти препарат, минає пару місяців, і в тебе йде жахливий відкат», — говорить співачка.
Міла Нітіч припинила колоти препарат за рекомендацією лікарки. Річ у тім, що співачці було неабияк зле. Після відмови від ін’єкцій в артистки виникли серйозні проблеми зі здоров’ям, а найбільше постраждав шлунково-кишковий тракт. Також у Міли Нітіч погіршився імунітет, через що вона почала хворіти. Врешті, виконавиці знадобилось три місяці, аби відновити своє здоров’я.
«У мене було дуже багато різних симптомів після відміни препарату. У мене були проблеми з органами, але найбільше вдарило по шлунково-кишковому тракту. Зараз я в періоді відкату, бо ми приводили в порядок моє здоров’я. У мене не засвоювався білок, у мене дуже погано почала вироблятися інсулінова кислота. Останній місяць, коли я колола, був такий стан, коли ти прокидаєшся і не хочеш жити. Тобі так погано, тіло болить, нічого не тішить. Я звернулась до лікаря, здала аналізи, почула, що все прекрасно, але треба припиняти колоти, бо далі буде гірше», — поділилась артистка.
Нагадаємо, нещодавно Міла Нітіч розповіла, як офіційно змінила ім’я та прізвище. Пропонуємо дізнатися, як насправді звуть виконавицю.