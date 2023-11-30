Міла Нітіч приголомшила, як колишній чоловік врятував її з Ірпеня: "Не чекала на допомогу"

Українська співачка Міла Нітіч розповіла, як колишній цивільний чоловік допоміг їй на початку повномасштабного російського вторгнення.

Війна застала артистку в Ірпені, Київська область. Виїхати з міста співачці вдалося ще 24 лютого. Мілі Нітіч допоміг колишній цивільний чоловік, хоч вони тоді й взагалі не спілкувалися. Ексобранець приїхав до артистки та вивіз її до Хмельницького, де мешкає її мама.

"Це сталося завдяки людині, від якої менше всього чекала на допомогу – це мій колишній цивільний чоловік. Ми з ним не спілкувалися на той момент. Але він приїхав і допоміг мені евакуюватися до Хмельницького до мами", - розповіла Нітіч в інтерв'ю Obozrevatel.

Міла Нітіч / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Виконавиця переконана, що колишній обранець тоді врятував їй життя. До слова, окупанти тоді окупували місто. Будинок артистки хоч і вцілів, але був значно понівечений. Співачка коли повернулася до квартири, то була шокована, в якому вона стані.

"Врятував мені життя, враховуючи, що відбувалося потім у тому будинку, де проживала. Він ледве не розійшовся по швах, дивом вціліла моя квартира. Практично все, що було дороге серцю, – фортепіано та всі інші речі, які мали для мене значення, – лишилося там. Ще й паспорт закордонний, у якому десятирічна американська віза, забула вдома, так похапцем збиралася. Думала, що повернуся через кілька днів, а приїхала через два місяці. І, слава богу, все вціліло. Але будинок був понівечений. Однак це все можна відбудувати, так і сталося, а життя людей вже не повернути", - поділилася знаменитість.

Міла Нітіч / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Нагадаємо, нещодавно Міла Нітіч здивувала зізнанням, чому пообіцяла родині Кузьми Скрябіна не згадувати свого колишнього продюсера Володимира Бебешка. Це пов'язано з піснею покійного музиканта, яка має назву "З Новим Роком та Різдвом".

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