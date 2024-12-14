Міла Нітіч продала квартиру й зізналася, куди вклала отримані гроші: "Переживаю не найлегші часи"

Українська співачка Міла Нітіч, яка нещодавно розірвала стосунки з нареченим, розповіла про продаж свого житла в Ірпені.

Так, навесні 2023 року виконавиця позбулася величезної квартири, яка дивом вціліла після обстрілів, за 88 тис. дол. Зрештою, протягом року ці гроші Нітіч вклала у свою кар'єру. У коментарі oboz.ua вона зізналася, що за отримані кошти змінила свій репертуар пісень і готується до випуску нового альбому.

"Я вклала гроші в свій проєкт. Отримала результат – можливо, не одразу такий, на який розраховувала, але виступів у мене зараз багато. Готую до виходу альбом, паралельно проводжу ребрендинг проєкту. Думаю, запускатимемося в кінці зими або на початку весни. Серед пісень, які презентуватиму, буде кілька, яких взагалі не очікують від мене. Всі звикли, що я співачка ліричного образу, а це буде танцювальна музика. Незвично, але дуже цікаво", - поділилася Міла.

Міла Нітіч / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Співачка пояснила, що вона ані краплі не шкодує про таке рішення. Зараз вона продовжує жити в Ірпені, але в орендованому помешканні. І каже, що попри не найлегші часи, вона всім повністю задоволена.

"Це моє улюблене місто (Ірпінь – прим. ред.). Тільки там я можу відчувати себе спокійно. У Києві зосереджена вся робота, багато зараз їжджу з гастролями. Вважаю, що все зробила правильно, помилки не було. Грошей вистачило на кілька пісень. Не вийшло суперхіта, переживаю не найлегші часи, як всі українці, але робота дала про себе знати. І погодьтеся: якщо сидіти склавши руки, то нічого не буде", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова також заговорила за фінанси у родині. Зірка зізналася, чи продала свій будинок на Київщині, який шукає нових власників ще з початку війни.

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