Міла Нітіч розійшлася з молодшим на шість років нареченим: "Сталися болісні події"

Українська співачка Міла Нітіч, яка нещодавно розповідала про заручини, розійшлася з нареченим.

Кардинальні зміни у житті 34-річної співачки сталися нещодавно. У коментарі oboz.ua Міла не стала називати точних причин розриву стосунків. Утім, натякнула, що крапку в їхній історії поставила дуже болісна для неї подія. У майбутньому артистка пообіцяла поділитися подробицями, але вже після того, як минуть її емоції.

"Зараз я одна. Сталися дуже болісні події в моєму житті, але наразі я не готова про них говорити. Обіцяю, що обов’язково розповім, коли буду готова", - зазначила Нітіч.

Міла Нітіч / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Зазначимо, про обранця Міли Нітіч відомо доволі мало. Зірка лише минулого місяця розповідала, що її коханий був молодшим на шість років. Після декількох місяців їхнього роману вони стали разом жити. Своєю чергою, хлопець зробив співачці пропозицію. За словами зірки, тоді ще наречений працював у харчовій промисловості й відкривав свій бізнес у цій галузі. Однак їхні стосунки не дійшли щасливого кінця.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Катерина Соляр також розповіла про кардинальні зміни в особистому житті. Так, знаменитість розлучилася після 12 років шлюбу й шокувала причиною.

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