Міла Нітіч розкрила несподівану правду про Кузьму Скрябіна: "Його зламали"

Міла Нітіч та Кузьма Скрябін

Реклама

Українська співачка Міла Нітіч поділилася маловідомими подробицями про Кузьму Скрябіна та пригадала складний період у житті легендарного артиста.

Виконавиця, яка свого часу працювала з Андрієм Кузьменком, відверто висловилася про його характер і переживання. За словами Нітіч, публіка звикла бачити Кузьму відкритим, дотепним і близьким до людей. Втім, за цим образом ховалися непрості випробування, які залишили помітний слід у його житті. Особливо болісно музикант переживав події середини 2000-х. Саме тоді, каже артистка, він зіткнувся з хвилею суспільного осуду.

«Знаєте, ми його завжди всі знали, як свого хлопця, який для всіх, і ось ніби такий образ у нього був. А я знала, що його багато моментів у житті зламали, він пройшов непростий шлях у 2004 році, коли його гейтила вся країна за те, що він брав участь у передвиборчій кампанії Януковича. Ця ситуація дуже сильно вплинула на нього. Він тоді, я знаю, дуже жорстко сказав раз і назавжди: „Ідіть на***н разом зі своєю політикою, я більше не хочу в тому всьому брати участь“», — пригадала співачка в інтерв’ю Telegraf.

Реклама

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

Нітіч наголосила, що попри всі труднощі Кузьма залишався людиною, яка не приховувала своїх емоцій і завжди говорила те, що думала. Артист постійно цікавився новими темами, людьми та подіями, а його щирість, за словами виконавиці, була абсолютно непідробною.

«В принципі, таким, яким ми його знали, і він був дуже допитливим, йому завжди було все цікаво», — зазначила артистка.

Руслана та Кузьма Скрябін / © facebook.com/ruslana.lyzhychko

Також Міла Нітіч прокоментувала поширені припущення щодо обставин загибелі музиканта. Вона підкреслила, що не схильна підтримувати непідтверджені версії та закликала спиратися виключно на факти.

«Я не буду зараз створювати якісь конспірологічні теорії. Не важливо, що ти знаєш, важливо, що ти можеш довести. Чи була його смерть не випадковою, я не знаю. Ніхто цього не може знати. До сьогоднішнього дня не доведено, що цю смерть спровокували продумані, сплановані спецслужбами дії тощо. Все що завгодно могло статися», — сказала співачка.

Реклама

Кузьма Скрябін / © facebook.com/skryabinofficial

Нагадаємо, нещодавно Міла Нітіч шокувала розкішним подарунком від Алли Пугачової та чому відмовилась ним користуватися.

Новини партнерів