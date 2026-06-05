Міла Нітіч шокувала розкішним подарунком від Алли Пугачової і чому відмовилась ним користуватися

Міла Нітіч та Алла Пугачова

Реклама

Українська співачка Міла Нітіч шокувала, який розкішний подарунок отримала від російської виконавиці Алли Пугачової.

На проєкті "По хатах" артистка похизувалась найдорожчою та найулюбленішою своєю прикрасою. Це виявився золотий кулон у формі зірки з особливою для Міли Нітіч історією. Цю прикрасу артистці подарувала Алла Пугачова 2009 року на конкурсі «Нова хвиля» в Латвії. Таким чином співачка відзначила талант Міли Нітіч.

«Найулюбленіша і найдорожча прикраса, яка була подарована Аллою Борисівною Пугачовою. Називалась премія „Золота зірка Алли“. І ось вона. Це жовте золото, це 750 проба, я це точно знаю. Це кулон», — говорить артистка.

Реклама

Подарунок Мілі Нітіч від Алли Пугачової

Міла Нітіч якийсь час навіть одягала цей кулон. Проте зараз виконавиця відмовляється його носити як прикрасу. Артистка говорить, що, по-перше, ювелірний виріб досить важкий. А, по-друге, для співачки це більше як пам’ятна річ, аніж просто прикраса.

«Я його навіть один час носила, але він нормальний такий, тяжкий кулон. Я вирішила, що це має бути як трофей. Це енергетична штука, яка буде передаватися моїм дітям, внукам і так далі», — говорить знаменитість.

Зазначимо, Міла Нітіч тоді отримала не лише спеціальний кулон, а й почесний диплом та грошову премію у розмірі 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, нещодавно Міла Нітіч вперше розповіла про втрату дитини. Артистка пережила завмерлу вагітність.

Реклама

Новини партнерів