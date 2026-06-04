Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

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Українська співачка Міла Нітіч вперше розповіла про втрату дитини та зізналася, як пережила одну з найболісніших трагедій у своєму житті.

У відвертій розмові артистка вперше наважилася заговорити про подію, яку роками не виносила на публіку. За словами виконавиці, вагітність стала для неї несподіванкою. Спочатку новина викликала розгубленість, адже тоді вона активно працювала над поверненням до медійного простору. Втім, згодом Міла прийняла майбутнє материнство і разом із коханим почала чекати на народження дитини. Та вже за кілька тижнів усе змінилося.

«Я просто підірвалася в якийсь момент і думаю: нічого не болить, мене більше не нудить. Я одягаю джинси, в які ледь влізала тиждень тому, і розумію, що вони на мені вільні. Одразу з’явилося відчуття — це завмерла вагітність», — пригадала співачка у проєкті «По хатах».

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Міла Нітіч

Тривожні передчуття не виявилися помилковими. Під час гастролей артистка змогла потрапити на обстеження, де лікарі підтвердили найгірші побоювання. Як з’ясувалося, плід перестав розвиватися ще за кілька тижнів до цього. Попри шок від почутого Міла завершила запланований виступ, а вже після концерту вирушила до Києва на операцію.

«Через те, що це сталося не одразу і певний час залишалося непоміченим, у мене почалися серйозні проблеми з гормонами. Організм дуже сильно відреагував на пережите», — поділилася виконавиця.

Міла Нітіч

Наслідки трагедії позначилися не лише на емоційному стані співачки, а й на її здоров’ї. Через гормональний збій вона суттєво набрала вагу до 82 кілограмів за максимальної норми 75, однак згодом Міла змогла повернутися до звичної форми. Поруч із нею весь цей складний період перебував тодішній наречений, який підтримував артистку під час лікування та відновлення.

Нагадаємо, нещодавно Міла Нітіч чесно зізналась у схудненні на препаратах і назвала суму, яку витратила на ін’єкції.

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