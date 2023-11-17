Міла Нітіч здивувала, чому пообіцяла родині Кузьми Скрябіна не згадувати свого експродюсера

Артистка хоче вберегти права на особливу для неї пісню.
Українська співачка Міла Нітіч, яка тривалий час терпіла аб'юз, зізналася, що після смерті відомого співака Кузьми Скрябіна їй довелося налагоджувати стосунки з його дружиною.
За словами Нітіч, 2009 року вона отримала дозвіл від самого Андрія Кузьменка виконувати його пісню "З Новим Роком та Різдвом". Після смерті співака вона виступила з композицією на одному з різдвяних телеконцертів. У той момент вона вже розірвала стосунки зі своїм колишнім продюсером Володимиром Бебешком. Внаслідок цього виконання різдвяної пісні стало неможливим, оскільки права на аранжування належали саме екснаставникові.
"Мені телефонує представник сім'ї Андрія, юрист, і каже: "Ви не мали права виконувати цю пісню без дозволу Володимира Бебешка, оскільки аранжування та всі суміжні права на аранжування належать йому, і тепер він має право викликати вас до суду", - зазначила знаменитість в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Виконавиця повідомила, що не знала про це. Розгорнувся конфлікт. Його результатом стала заборона виконувати будь-які пісні з репертуару Кузьми. Довгий час артистка вмовляла свого екснаставника поговорити з сім'єю Андрія та виправити ситуацію. Однак, він проігнорував таке бажання.
"За рік я йому зателефонувала, попросила цю заборону зняти, якось поговорити, можливо, з дружиною Світланою чи мамою Андрія. Він сказав: "Слухай, у мене немає бажання зараз тебе навчити чи поставити тебе в позу. Просто так склалися обставини. Я не знаю, що я зараз повинен сказати Світлані, щоб тобі дозволили співати", - пригадала Міла розмову з Володимиром Бебешком.
Цього року Міла Нітіч взялася вирішувати це питання самостійно. Поговоривши з дружиною Кузьми, вони порозумілися. Артистка знову може виконувати композицію. Втім, за єдиної умови – більше ніколи не згадувати про свого експродюсера Володимира Бебешка.
"Цього року я набралася сміливості та зателефонувала до Світлани Кузьменко сама. Я попросила її, щоб цю заборону зняли. І Світлана попросила мене зробити тільки одне. Я сьогодні офіційно заявляю, це останній раз, коли я говорю в інтерв'ю про Володимира Бебешка. Вона сказала: "Міло, я поговорила з Володею. Ми вирішили це питання – конфлікт вичерпано, але дай мені слово, що ти більше ніколи не заговориш про нього в інтерв'ю і взагалі не згадуватимеш усю цю історію", - пояснила співачка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Міла Нітіч розповіла про своє величезне помешкання в Ірпені. Артистка зізналася, що придбала квартиру на 93 кв. метри за кошти, отримані від Алли Пугачової та Віктора Януковича.
Читайте також: