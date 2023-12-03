Міла Сивацька похизувалася розкішним подарунком від коханого на її 25-річчя

Також артистка показала, які презенти з нагоди ювілею їй підготували друзі.

Відома українська акторка, а нині бізнесвумен Міла Сивацька 3 грудня святкує день народження.

У знаменитості ювілей, їй виповнюється 25 років. Міла вже отримала чимало привітань та подарунків з нагоди свого дня народження. Деякими з них артистка вже похизуватися в Instagram-stories. Зокрема, знаменитість показала, розкішну обручку, яку їй подарував коханий Сергій, а також букет троянд персикового кольору.

Міла Сивацька / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

"Коли у чоловіка гарний смак", - зазначила Сивацька та додала смайлик у вигляді червоного сердечка.

Міла Сивацька / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Також Міла похизувалася й подарунками від друзів. Щоправда, коханий знаменитості сам обирав, що подарувати їй, а от для друзів Сивацька підготувала wish-лист. Бізнесвумен замовила собі на день народження електрочайник та шарф.

Міла Сивацька / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

"У мене сьогодні такий день, коли я роблю отак: "Боже, звідки ти дізналася, що я мріяла про цей чайник? Звідки ти знаєш, що я дуже хочу цей шарф?". Я дуже щаслива, бо вперше зробила wish-лист для друзів, окрім чоловіка, бо він і так дуже гарно обирає подарунки. Я щаслива", - поділилася щаслива артистка.

Міла Сивацька / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Нагадаємо, нещодавно у родині ведучого Григорія Решетніка було свято. Сину шоумена виповнилося три роки. Знаменитість показав, що подарував хлопчикові з нагоди дня народження.

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