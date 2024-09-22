Міла Сивацька показала рідкісні романтичні фото з нареченим і привітала його з важливим святом

Артистка вкрай рідко ділиться знімками з обранцем, але цього разу вона зробила виняток.

Українська акторка, а нині бізнесвумен Міла Сивацька замилувала рідкісними романтичними фото з нареченим Сергієм.

Так, артистка майже не ділиться знімками з коханим. Річ у тім, що Сергій не є публічним та не прагне цього. Тож, Міла майже й не показує його у фотоблогу, за винятком особливих подій, як от зараз. Коханий знаменитості святкує день народження. Сивацька публічно привітала обранця.

Вона опублікувала в Instragram серію світлин, де вони ніжно то обіймаються, то усміхаються одне одному, то дарують солодкі поцілунки. Артистка не була багатослівною, а лише коротко англійською написала: "З днем народження, мій коханий".

Міла Сивацька з нареченим / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Зазначимо, про стосунки Міли Сивацької з Сергієм мало що відомо, адже вона не робить їх публічними. Парочка познайомилася в аеропорту "Жуляни", де чоловік запросив артистку на каву. Так і зав'язалося їхнє спілкування, яке переросло в стосунки. Коханий освідчився акторці просто у новорічну ніч на 2023 рік, коли російські окупанти масовано обстрілювали Україну. Також не відомо, чи парочка одружилася. Тим не менш, Сивацька вже називає Сергія чоловіком.

Нагадаємо, нещодавно актор В'ячеслав Довженко розсекретив роман з молодою коханою. Також артист вперше показав їхні спільні фото.

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