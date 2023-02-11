Міла Сивацька пригадала, як коханий освідчився їй під час атаки РФ: "Через 15 хвилин полетіли дрони"

Акторка та підприємиця Міла Сивацька у новорічну ніч отримала від коханого особливий подарунок - він освідчився їй під годинника.

Ця мить для знаменитості була дуже зворушливою та хвилюючою. Однак спокійну щасливу мить акторці та її нареченому зіпсували окупанти, які в новорічну ніч влаштували масований обстріл України.

Міла пригадала, як за лічені хвилини після освідчення вони почули повітряну тривогу та підліт ворожих дронів.

"Він зробив мені пропозицію рівно у 00:00, а за 15 хвилин полетіли дрони. Мені здається, коли в мене будуть діти і я буду їм розповідати, як це сталося, вони будуть шоковані. Коли він освідчився, я була така щаслива. І тут ми йдемо в коридор, всі ці страшні звуки. І я сиджу, а це все так дивно, бо тут ти дивишся на цю каблучку і чуєш вибухи ", - розповіла Савицька в інтерв'ю GLOSTER FM.

Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Поки що пара не обрала конкретну дату весілля, але Міла планує відсвяткувати церемонію на березі моря у Криму після нашої перемоги.

"Я хочу весілля, але він не дуже. Але я хочу весілля на березі моря, у Криму. Для мене не критично почекати рік чи два, чи скільки у нас буде йти ця війна. Мені хочеться, щоб усі повернулися, всі зібралися, не було комендантської години, не гинули хлопці за те, щоб ми просто грали весілля. Я хочу, щоб цей день був для нас особливий. Але я не хочу витрачати гроші на весілля моєї мрії, поки за 100-200 кілометрів гинуть люди... для мене це не співпадає", - сказала Міла.

Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

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