Міла Сивацька розповіла, як російський актор розлютив її своєю позицією щодо війни в Україні

Українська акторка та підприємиця Міла Сивацька розповіла про позицію щодо війни своїх колишніх колег, які живуть в Росії.

Знаменитість до початку повномасштабного вторгнення працювала у Москві, тож мала чимало там знайомих акторів, з якими працювала. Деякі з них просто шокували її своєю позицією щодо війни в Україні, адже вони підтримали дії країни-агресорки. Міла намагалася їм донести, що російські військові вбивають невинних людей, однак це не змінювало їхньої позиції.

Так було з колегою Міли, російським актором Олександром Соколовським, який на початку війни публікував у фотоблогу прапор РФ, тим самим підтримуючи вторгнення країни-агресорки в Україну.

Олександр Соколовський / Фото: kino-teatr.ru

"Я просто розумію, що ми в різних всесвітах і мені нема про що говорити з цими людьми. Саша (Олександр Соколовський – прим. ред.) виставив у Instagram прапор Росії. Я йому пишу: "Чувак, що це взагалі таке?". Мене дуже бомбило. Ми з ним у кадрі цілувалися два роки, а він прапор РФ публікує. Відповідає мені: "Я що не маю права любити свою країну?". Я йому кажу: "Ти можеш любити свою країну, але може ти не виставлятимеш прапор у той час, поки вмирають діти, які дивилися з тобою серіали". Він відмовчався, і я від нього мовчки відписалася. Так було з багатьма", - пригадала Міла в інтерв'ю GLOSTER FM.

Були й ті, хто Сивацьку підтримав. Однак таких можна перелічити на пальцях однієї руки. Зокрема, українській акторці слова підтримки написала агентка, акторка Ліза Кононова та психологиня.

Єлизавета Кононова / Фото: kino-teatr.ru

"Мене дуже підтримала моя агентка. Ми розмовляли за 4 години до початку війни, мені потрібно було їхати до Москви. Я кажу: "Чекай, зараз щось буде". Вона мені каже: "Ні, нічого не буде". І зранку вона пише, що ти була права. Є така дівчина Ліза Кононова з "Гранда". Єдина людина, якій не треба було нічого пояснювати. Вона залишилася там і намагається якось все одно говорити. Я дуже їй вдячна за хоробрість і якусь адекватну людяність", - поділилася Міла.

Нагадаємо, нещодавно акторка розповіла, як коханий освідчився їй просто під бій курантів. Для знаменитості це була дуже особлива мить, однак російські військові її зіпсували, адже за лічені хвилини почали масовано атакувати Україну дронами-камікадзе.

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