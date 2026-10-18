Міла Сивацька показала свій животик через місяць після пологів і приголомшила, на скільки кг схудла

Міла Сивацька / © instagram.com/mila_sivatskaya

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Відома українська акторка Міла Сивацька показала, який вигляд має її животик через місяць після пологів.

Наприкінці вересня 27-річна артистка вперше стала мамою. Знаменитість в одному з пологових Барселони, Іспанія, народила донечку Зою. Після пологів минув місяць. Міла Сивацька на чесному фото показала, який вигляд має її животик.

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Зокрема, за місяць акторка схудла на 13 кілограм. Тіло артистки все ще продовжує відновлюватися. Сама ж Міла Сивацька займається легкою фізичною активністю та носить спеціальний бандаж. Акторка говорить, що неабияк вдячна своєму тілу та зараз не буде намагатися пришвидшити процес відновлення, а робитиме все поступово.

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«1 місяць після пологів: мінус 13 кг, післяпологовий бандаж для живота, розтяжки, легка фізична активність і стільки вдячності моєму тілу», — поділилась знаменитість.

Міла Сивацька / © instagram.com/mila_sivatskaya

Зазначимо, 19 вересня Міла Сивацька повідомила, що вперше стала мамою. Пологи артистки відбулись в Барселоні, де вона мешкає разом із чоловіком. В акторки народилась донечка, яку вона назвала Зоєю.

Нагадаємо, нещодавно артистка Анна Кошмал показала свою фігуру до та після другої вагітності. Знаменитість приголомшила трансформаціями тіла.

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