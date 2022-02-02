Мілла Йовович показала одразу трьох своїх доньок: "Дуже схожі на маму"

Найменшій доньці акторки виповнилося два роки.

У родині всесвітньовідомої акторки українського походження Мілли Йовович сьогодні, 2 лютого, свято.

Наймолодшій донечці зірки Голлівуду виповнилося два роки. У своєму Instagram знаменитість показала, як вони вітали Ошин. Мілла опублікувала фото, на яких зображені одразу три її доньки біля торта іменинниці.

Окрім цього, Йовович зазначила, що дивується тому, як швидко її крихітка росте. Також акторка додала, що пишається своїми старшими доньками.

Діти Мілли Йовович / instagram.com/millajovovich

"Ми не уявляємо свого життя без Осі. Вона справді маленький "жайворонок", який цілими днями співає дитячі вірші й тішиться, коли бачить нас! Я просто в захваті від того, як старші дівчата виконують ролі старших сестер. Вони такі турботливі та люблячі, що я так пишаюся, коли бачу їх разом. Ми так любимо тебе Осі!" - поділилася Мілла.

Діти Мілли Йовович / instagram.com/millajovovich

Шанувальники тим часом також привітали доньку акторки з днем народження. Окрім того, вони зазначили, що дівчатка дуже схожу на зіркову маму: "Дуже схожі на маму", "які гарні дівчатка", "мамині красуні".

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