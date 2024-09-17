Міла Йовович показала рідкісне фото батька на рожевих підборах і насмішила, як він грається з онуками

Голлівудська акторка Міла Йовович вперше за тривалий час вийшла на зв'язок з фанами після тривалої відсутності у соцмережах.

Знаменитість зізналася, що взяла діджитал детокс і присвятила себе роботі над новими кінокартинами та родині. Зокрема, веселилася та піклувалася про трьох дітей і насолоджувалася часом з чоловіком у новому будинку.

"Мене нещодавно запитали, навіщо я почистила свою сторінку і куди зникла в останній час. Якщо коротко, то зняла цього року два фільми, можливо, третій до Різдва. Ми переїхали, та було багато роботи. Але понад усе я намагаюся бути частиною своєї спільноти. Я зосередилася на тому, щоб бути найкращим неоплачуваним водієм таксі для моїх дітей між школою та танцями, музикою, гімнастикою у купі. Я була шалено зайнята, що зрозуміє будь-яка мама", - поділилася зірка у фотоблогу.

Міла Йовович з родиною / Фото: instagram.com/millajovovich

Міла Йовович з родиною / Фото: instagram.com/millajovovich

Міла Йовович з родиною / Фото: instagram.com/millajovovich

Окрім того, Йовович зізналася, що за час відсутності вона пережила деяку трансформацію та почала новий розділ свого життя.

"Я усвідомила, що у 48 років я настільки відрізняюся від себе колишньої. Мені потрібно було почати з чистого листа, щоб бути собою теперішньою. Я багато займалася стретчингом і вправами з дихання, щоб впоратися зі стресом. І, чесно кажучи, соціальні мережі лише додавали мені стресу. "Тобі потрібен контент, тобі потрібен контент" – я покінчила з цим. Я втратила багато підписників, тому що взяла цю паузу. Але мене це влаштовує, тому що я хочу насолодитися невеликою кількістю часу, яку я тут провожу", - наголосила артистка.

Міла Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

Міла Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

Міла Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

Втім, Йовович все ж поділилася низкою кадрів, зроблених влітку. На зображеннях вона показала нове спільне хобі з доньками – розмальовувати та вирізати паперових ляльок. До того ж акторка вперше за тривалий час показала батька – Богдана Йововича. Як виявилося, дідусь дозволяє онукам робити собі зачіски та вдягати, як заманеться. Тож, на фото він зображений у доволі кумедному вбранні на рожевих підборах і з заколками.

"Ось невеличкий підсумок мого особистого літа. Зробила багато паперових ляльок для своєї малечі. Я чудово провела час зі своєю сім'єю. Мій тато дозволяє дівчатам одягати його та робити зачіски. Моя старша отримала чорний пояс з тхеквондо і зараз вивчає джиуджитсу. Пробую розслаблятися та просто насолоджуватися моєю неймовірною родиною", - додала зірка.

Міла Йовович з родиною / Фото: instagram.com/millajovovich

Міла Йовович з родиною / Фото: instagram.com/millajovovich

Батько Міли Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

Батько Міли Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

Нагадаємо, нещодавно танцівник Євген Кот ділився першими враженнями від батьківства та показав, як швидко підросла його 2-місячна донечка Леля.

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