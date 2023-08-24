Міла Йовович показала рідкісні фото з чоловіком і доньками та повідомила про свято в її родині

Голлівудська акторка Міла Йовович показала рідкісні сімейні знімки та розповіла про важливе свято в її родині.

Як повідомила знаменитість у своєму Instagram, вони з коханим, режисером Полом Андерсоном, святкують річницю весілля. 22 серпня виповнилося 14 років, як акторка разом зі своїм обранцем живе в офіційному шлюбі.

Тож, з нагоди свята Міла присвятила коханому допис в Instagram. Акторка подякувала режисерові за щасливу сім'ю та трьох донечок. Знаменитість зазначила, що попереду на них з коханим чекає чимало років щасливого подружнього життя.

Чоловік Міли Йовович із донькою / Фото: instagram.com/millajovovich

"Вітаю зі святом мого неймовірного чоловіка! Ти робиш все найкраще, ти знімаєш мою тривогу, ти завжди поруч зі мною та нашими дівчатами. Ти найгарніший і найсексуальніший чоловік у світі! Я дуже люблю тебе, Поле! Попереду ще багато прекрасних і захопливих років разом", - написала знаменитість.

Міла Йовович із чоловіком / Фото: instagram.com/millajovovich

Також Міла опублікувала щасливі сімейні фото. На знімках знаменитість позувала разом з чоловіком та одразу трьома їхніми доньками.

Міла Йовович із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/millajovovich

Нагадаємо, нещодавно річницю шлюбу святкували голлівудські зірки Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Для подружжя це перше їхнє сімейне свято. Тож, з нагоди річниці, Дженніфер показала раніше небачені фото з їхнього весілля.

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