Міла Йовович показала рідкісні фото з чоловіком і доньками та повідомила про свято в її родині

Знаменитість святкує річницю шлюбу зі своїм коханим.
Голлівудська акторка Міла Йовович показала рідкісні сімейні знімки та розповіла про важливе свято в її родині.
Як повідомила знаменитість у своєму Instagram, вони з коханим, режисером Полом Андерсоном, святкують річницю весілля. 22 серпня виповнилося 14 років, як акторка разом зі своїм обранцем живе в офіційному шлюбі.
Тож, з нагоди свята Міла присвятила коханому допис в Instagram. Акторка подякувала режисерові за щасливу сім'ю та трьох донечок. Знаменитість зазначила, що попереду на них з коханим чекає чимало років щасливого подружнього життя.
"Вітаю зі святом мого неймовірного чоловіка! Ти робиш все найкраще, ти знімаєш мою тривогу, ти завжди поруч зі мною та нашими дівчатами. Ти найгарніший і найсексуальніший чоловік у світі! Я дуже люблю тебе, Поле! Попереду ще багато прекрасних і захопливих років разом", - написала знаменитість.
Також Міла опублікувала щасливі сімейні фото. На знімках знаменитість позувала разом з чоловіком та одразу трьома їхніми доньками.
Нагадаємо, нещодавно річницю шлюбу святкували голлівудські зірки Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Для подружжя це перше їхнє сімейне свято. Тож, з нагоди річниці, Дженніфер показала раніше небачені фото з їхнього весілля.
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