Мілано, Пенн, Коллінз та інші зірки Голлівуду закликали США негайно допомогти Україні у війні з РФ

Зірки Голлівуду за ініціативи історика Тімоті Снайдера звернулися до Конгресу США із закликом негайно допомогти Україні у війні з Росією.

У відкритому листі знаменитості та амбасадори платформи UNITED24 вимагають надати українцям найближчим часом всю необхідну допомогу. Вони зазначили, що Україна нині воює за свою демократію. Тим часом США зобов'язувалася раніше підтримувати демократичні країни. У листі йдеться, що допомога українцям – це мінімум, що може зробити Америка. Тож, знаменитості закликають не відтягувати це та допомогти Україні скоріше перемогти ворога.

Зірки Голлівуду закликають США допомогти Україні

"Ми не повинні підвести наших союзників. Україна - це демократична країна, а ми стверджуємо, що підтримуємо демократію. Українські солдати роблять для нас те, чого ми не можемо зробити самі. Україна воює самотужки, не просить ввести американські війська. Те, що Америка має зробити, щоб підтримати Україну, є мінімумом. Якщо ми не зможемо виконати наші зобов'язання перед Україною, ніхто не повірить, що ми підтримаємо когось із наших союзників у майбутньому", - йдеться в листі знаменитостей, передає CNN.

Загалом, відкритого листа до Конгресу вже підписали актори Кетрін Винник, Алісса Мілано, Гіларі Свонк, Іванна Сахно, Шон Пенн, Міша Коллінз, Марк Гемілл, Лієв Шрайбер, артисти Барбра Стрейзанд, гурт Imagine Dragons та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно актор Міша Коллінз закликав своїх фанів допомагати Україні у відбудові. Артист також показував, як це можна зробити завдяки комп'ютерній грі, під час проходження якої потрібно досліджувати соляні шахти Соледара.

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