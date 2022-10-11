Мілла Йовович емоційно відреагувала на масовані ракетні обстріли України: "Я спустошена"

Відома акторка українського походження Мілла Йовович емоційно відреагувала на масовані ракетні обстріли України Росією.

Знаменитість у своєму Instagram написала, що прокинулася вранці від жахливих новин. Батьківщину акторки обстріляла ракетами країна-агресорка. Мілла поділилася, що вона спустошена через те, що нині доводиться переживати українцям.

"Моя рідна Україна сьогодні постраждала від численних ракетних ударів. Мирні жителі лежать на вулицях колись мирних міст, вулицями яких я ходила та милувалася красою. Я спустошена руйнуванням і не можу уявити, яке горе переживає зараз мій народ. Я можу тільки сказати їм, що моє серце з ними", - написала емоційно Мілла.

Мілла Йовович прокоментувала ракетні обстріли України / Фото: instagram.com/millajovovich

Йовович зазначала, що вона не стоятиме осторонь і буде підтримувати Україну. За словами акторки, вона переживає горе разом українцями.

"У цьому світі так багато ненависті, репресій та образ. Я хочу, щоб люди дали спокій одне одному. Я хотіла написати про День корінних народів тут, в Америці, але після прочитання цієї новини мене просто нудить. Мені набридло розпалювання війни за кордоном, набридла перевага білої раси вдома. Набридли самозадоволені люди, які намагаються змусити інших вірити в те, у що вони вірять. Я маю сьогодні стояти зі своєю Батьківщиною і сумувати разом українцями. Я сумую разом із народом України", - додала Мілла.

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