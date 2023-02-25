Мілла Йовович і Тіна Кароль своїми листами любові до України прикрасили дизайнерські сукні

У роковини вторгнення рф до України VOGUE Чехія опублікував благодійний цифровий артпроєкт "Love letters to Ukraine", в якому однією з героїнь стала українська співачка Тіна Кароль.

Окрім Тіни Кароль у проєкті також взяли участь світові зірки, такі як Мілла Йовович, співачка Кеша, американська акторка Крістен Ріттер, співачка Бенкс, креативний директор Lady Gaga Нікола Формічетті, японська співачка Ріна Саваяма, американська акторка Віра Фарміга.

Усі учасники проєкту написали листи любові та вдячності незламній Україні, які були перенесені на дизайнерські сукні від Lever Couture.

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Ініціатором проєкту виступила дизайнерка всесвітньовідомого українського бренду Lever Couture Леся Верлінгері.

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Артпроєкт був створений знаменитим цифровим художником Олівером Латтою, володарем двох премій Emmy 2022 за роботу над серіалом "Severance" (Apple TV) та за участі унікальної студії Volumetric DNE та Real Motion, де вбрання відзняли одночасно на 2000 камер.

Цифровий витвір мистецтва, а також фізична сукня згодом будуть продані з аукціону для підтримки гуманітарної місії України: 100% усіх зібраних коштів будуть передані до Фундації Олени Зеленської.

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