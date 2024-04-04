Мілла Йовович показала свою помітно підрослу доньку й ніжно привітала її з 9-річчям

Акторка відсвяткувала день народження Дешилл.
Голлівудська акторка Мілла Йовович розповіла про свято у родині.
Так, 1 квітня її середня донька Дешилл Іден відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 9 років. З нагоди свята зіркова мама присвятила донечці допис у фотоблогу й адресувала їй теплі вітальні слова. Міла зазначила, що пишається бути мамою такої спритної та щирої Деш. На зображенні дівчинка заворожує своїм поглядом і позує у футболці та з хвостиками попереду.
"З днем народження, моя неймовірна 9-річна Деш! Ти така тепла, радісна і віддана душа. Ти завжди знаходиш доброту у своєму серці для всіх навколо, залишаючись маленькою бешкетницею, яка любить запалювати на повну! Яке щастя виховати таку привабливу та проникливу людину. Твоя чесність і легка здатність бачити загальну картину життя так надихають мене! Я так пишаюся бути твоєю мамою!", - замилувала підписом акторка.
Нагадаємо, раніше акторка Мілла Йовович показувала рідкісне фото зі своїм старшим на 10 років чоловіком Полом Андерсоном і також замилувала його вітаннями з нагоди важливого свята.
Читайте також:
- Олена Шоптенко після операції на нозі показала, як минає її реабілітація: "У коліні тепер крюк"
- Відомий український співак розповів, як відвідав день народження Олі Полякової у цікавій компанії
- Лідер "Океану Ельзи" Вакарчук вперше за тривалий час розповів про 2-річного сина та 1-річну доньку
- Катерина Осадча поділилася секретом стрункої фігури після народження дітей