Мілла Йовович показала свою помітно підрослу доньку й ніжно привітала її з 9-річчям

Голлівудська акторка Мілла Йовович розповіла про свято у родині.

Так, 1 квітня її середня донька Дешилл Іден відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 9 років. З нагоди свята зіркова мама присвятила донечці допис у фотоблогу й адресувала їй теплі вітальні слова. Міла зазначила, що пишається бути мамою такої спритної та щирої Деш. На зображенні дівчинка заворожує своїм поглядом і позує у футболці та з хвостиками попереду.

Донька Мілли Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

"З днем народження, моя неймовірна 9-річна Деш! Ти така тепла, радісна і віддана душа. Ти завжди знаходиш доброту у своєму серці для всіх навколо, залишаючись маленькою бешкетницею, яка любить запалювати на повну! Яке щастя виховати таку привабливу та проникливу людину. Твоя чесність і легка здатність бачити загальну картину життя так надихають мене! Я так пишаюся бути твоєю мамою!", - замилувала підписом акторка.

Нагадаємо, раніше акторка Мілла Йовович показувала рідкісне фото зі своїм старшим на 10 років чоловіком Полом Андерсоном і також замилувала його вітаннями з нагоди важливого свята.

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