Мілла Йовович показалася з мамою, на яку схожа як дві краплі води, і привітала її з особливим святом

Голлівудська акторка українського походження Мілла Йовович повідомила про важливе свято в її родині.

Мама знаменитості – акторка Галина Логінова – святкувала день народження. Мамі Йовович виповнилося 73 роки. Тож, у своєму Instagram зірка Голлівуду ніжно привітала рідну людину з днем народження.

Мілла Йовович із мамою / Фото: instagram.com/millajovovich

Акторка опублікувала рідкісні фото з мамою, на яку, як зазначають прихильники, Мілла схожа як дві краплі води. Окрім того, артистка адресувала рідній людині теплі слова з побажаннями та привітаннями. Мілла Йовович подякувала мамі за виховання, а також за надані важливі життєві орієнтири. Зірка Голлівуду зазначила, що вони всією сім'єю люблять маму та кожен проведений із нею день для них є святом.

Мілла Йовович із мамою / Фото: instagram.com/millajovovich

"З днем народження мою чудову маму!! Ти зробила все, що в твоїх силах, щоб добре мене виховати і навчити мене тому, що ти знаєш і як орієнтуватися у світі. Ти завжди була джерелом сили в нашій сім'ї і надалі ним залишаєшся. Ми всі тебе дуже любимо і вітаємо тебе щодня! Люблю тебе, мамо! Вітаю з днем народження одну з найкращих жінок і матусь у світі!" – звернулася Йовович до мами.

Мама Мілли Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Даша Астаф'єва ділилася рідкісним фото з мамою. Виконавиця також вітала рідну людину з днем народження.

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