Мілла Йовович висловилася про важкохворого Брюса Вілліса та зв'язок з його родиною

Голлівудська акторка Мілла Йовович прокоментувала роботу з актором Брюсом Віллісом на одному знімальному майданчику.

Знаменитість пригадала, як свого часу разом з Брюсом зіграла в "П'ятому елементі". Як зізнається Мілла виданню People, це була одна з найяскравіших робіт за її кар'єру. І додала, що така співпраця з Брюсом видалася особливою.

"У нашому житті поміж дрібницями, невдачами, розчаруваннями та всім іншим є місце для блискучих моментів. Знімання з Віллісом були одним із тих яскравих моментів за моєї кар'єри та життя. Загалом, це вплинуло на мене не тільки, як на акторку, але й людину. Це був особливий момент і особливий персонаж", - розповіла акторка.

Мілла Йовович і Брюс Вілліс / Фото: Associated Press

Втім, за словами Йовович, коли вони знімалися у фільмі 1996 року, більш за все вона любила проводити час з трьома дітьми Брюса. Зокрема, акторка назвала себе "нянею" Румер, Скаут і Таллули. І зазначила, що іноді вони збиралися у когось в гостях і просто веселилася всі разом.

"Оскільки Вілліс був трошки старшим за мене, я більше товаришувала з його дітьми та Демі Мур (його ексдружиною – прим. ред.). Вони могли приїхати в гості. Ми слухали музику та танцювали всі разом. Я була за старшу сестру. Вони такі чудові дівчата. Вони у таких теплих стосунках з Демі, і мені це подобається. Я дивлюся на них як на сім'ю і просто думаю, що те, що вони створили, дійсно неймовірне", - додала зірка.

Брюс Вілліс з доньками від Демі Мур / Фото: instagram.com/demimoore

Зазначимо, два роки тому в Брюса Вілліса діагностували лобово-скроневу деменцію. На жаль, хвороба зірки прогресує. Втім, медикаментозного лікування цієї недуги поки немає.

Нагадаємо, нещодавно донька Брюса Вілліса та акторки Демі Мур Румер показала їхню підрослу онуку та пригадала, якими були її домашні пологи.

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