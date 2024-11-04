Мілла Йовович замилувала фото з 17-річною донькою та показала сюрприз для неї

Голлівудська акторка українського походження Мілла Йовович публічно привітала старшу доньку з особливим святом.

Так, 4 листопада Евер Габо виповнилося 17 років. Зіркова мама у своєму фотоблогу поділилася, як разом з молодшими доньками та чоловіком вони привітали іменинницю. Зокрема, ще зранку на дівчину чекав торт і кульки в будинку.

Мілла Йовович з родиною / Фото: instagram.com/millajovovich

Мілла Йовович з родиною / Фото: instagram.com/millajovovich

Крім того, Мілла захопила архівними кадрами. Так, акторка показала щасливі миті з пологового, коли Евер щойно народилася й вони з чоловіком адаптувалися до ролі батьків. До того ж за допомогою фото з різних періодів Йовович приголомшила змінами доньки протягом останніх років. Дівчина помітно подорослішала й стала схожою на маму не лише зовнішністю, але й наздоганяє її в акторській кар'єрі.

Мілла Йовович з родиною / Фото: instagram.com/millajovovich

Мілла Йовович з родиною / Фото: instagram.com/millajovovich

Мілла Йовович з родиною / Фото: instagram.com/millajovovich

Мілла Йовович з родиною / Фото: instagram.com/millajovovich

"З 17-річчям нашу королеву Евер! Я пам'ятаю, як дивилася на свою новонароджену першу дитину і думала, яким підлітком вона буде. Уявити не можу, як ця крихітна, чарівна, вередлива істота може стати раціональною людиною. Я знала, що ти будеш чудовою, тому що я твоя мама, тобто це було очевидно. Але я ніколи не могла уявити, якою розумною, веселою, талановитою та сильною юною леді ти будеш! Кожного дня я прокидаюся з вдячністю за те, що я в цій життєвій пригоді поруч з тобою. Кожен день приносить мені нові знання та усвідомлення, яких я б не пізнала без тебе. Яка честь для мене виховувати тебе. Яка честь ділити це життя з тобою. Я люблю тебе більше, ніж можу описати, тому що мої слова – це лише бліда тінь почуттів у моєму серці! З днем народження, моє палке серце!", - зворушила Мілла.

Мілла Йовович з родиною / Фото: instagram.com/millajovovich

Нагадаємо, 4 листопада родина Віктора Павліка також святкує важливий день. Дружина співака вже привітала чоловіка з річницею милим відео.

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