Мілла Йовович замилувала фото зі старшим на 10 років чоловіком і привітала його з важливим святом

Голлівудська акторка Мілла Йовович повідомила про важливе свято в її родині. Чоловік знаменитості – режисер Пол Андерсон – святкував день народження.

Так, 4 березня коханому Йовович виповнилося 56 років. Тож, у своєму Instagram з нагоди свята знаменитість присвятила чоловікові допис. Зокрема, Мілла опублікувала рідкісне фото зі старшим на 10 років Полом. На знімку подружжя мило позує одне біля одного на тлі чималого серця.

Окрім того, Йовович адресувала Андерсону теплі слова з привітаннями. Вона зазначила, що для сім'ї Пол – це велика опора. Також акторка додала, що їхні доньки неабияк пишаються татом, а вона ж безмежно кохає свого чоловіка.

Мілла Йовович із чоловіком / Фото: instagram.com/millajovovich

"З днем народження, мій чудовий чоловік! Пол, ти сонце і місяць у всьому нашому житті. Ти — земля, яка зберігає нас у безпеці, ти — зірки, які не дають нам запалюватися від подиву від того, який неймовірний чоловік у нашому житті, який дарує нам стільки любові. Твоїм маленьким леді так пощастило, що у них є ти. Я дуже тебе люблю! Ти для мене все!" – адресувала чоловікові акторка.

Нагадаємо, нещодавно канадійський співак Джастін Бібер святкував день народження. Дружина виконавця – модель Гейлі Бібер – ніжно привітала коханого з 30-річчям і показала їхні раніше небачені фото.

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