Мілла Йовович показала 18-річну доньку-копію і розсекретила її майбутню професію

Мілла Йовович із донькою Евер / © instagram.com/millajovovich

Голлівудська акторка Мілла Йовович повідомила про важливе свято в її родині.

У доньки знаменитості від англійського режисера Пола Андерсона день народження. Евер Андерсон вже виповнилося 18 років. Із нагоди особливої дати акторка опублікувала допис у своєму Instagram. Мілла Йовович показала свіже фото доньки, на якому просто приголомшила їхньою схожістю. Також артистка адресувала Евер теплі та приємні слова з привітаннями та побажаннями.

"З 18-річчям мою розумну, талановиту, веселу, неймовірно креативну та красиву доньку! Я так пишаюся тією молодою жінкою, якою ти виросла. Ніколи в найсміливіших мріях я не могла уявити, що ти будеш тією непереможною силою природи, якою ти є сьогодні!" – звернулася до доньки акторка.

Донька Мілли Йовович Евер / © instagram.com/millajovovich

Мілла Йовович також висловилась про майбутню професію доньки. Евер від самого дитинства розвиває свої акторські здібності та займається моделінгом. Та, виявляється, не лише в цих сферах проявляється донька знаменитості. Дівчина також розвиває письменницькі навички. До речі, наступного року Евер складатиме навчальні іспити в Лондоні.

"Я люблю тебе! Твоя родина любить тебе, і ми підтримуємо тебе, попри все. Крізь усе, на кожному злеті чи падінні, крізь усі твої рішення, і я сподіваюся, ти знаєш, наскільки ти в безпеці з нами. Будь ким завгодно. Говори все, що хочеш сказати. Ми завжди дамо тобі простір, необхідний для того, щоб бути собою", - зазначила акторка.

