ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
2 хв

Мілла Йовович показала 18-річну доньку-копію і розсекретила її майбутню професію

Зірка Голлівуду також привітала первістка з особливою подією.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Мілла Йовович із донькою Евер

Мілла Йовович із донькою Евер / © instagram.com/millajovovich

Голлівудська акторка Мілла Йовович повідомила про важливе свято в її родині.

У доньки знаменитості від англійського режисера Пола Андерсона день народження. Евер Андерсон вже виповнилося 18 років. Із нагоди особливої дати акторка опублікувала допис у своєму Instagram. Мілла Йовович показала свіже фото доньки, на якому просто приголомшила їхньою схожістю. Також артистка адресувала Евер теплі та приємні слова з привітаннями та побажаннями.

"З 18-річчям мою розумну, талановиту, веселу, неймовірно креативну та красиву доньку! Я так пишаюся тією молодою жінкою, якою ти виросла. Ніколи в найсміливіших мріях я не могла уявити, що ти будеш тією непереможною силою природи, якою ти є сьогодні!" – звернулася до доньки акторка.

Донька Мілли Йовович Евер / © instagram.com/millajovovich

Донька Мілли Йовович Евер / © instagram.com/millajovovich

Мілла Йовович також висловилась про майбутню професію доньки. Евер від самого дитинства розвиває свої акторські здібності та займається моделінгом. Та, виявляється, не лише в цих сферах проявляється донька знаменитості. Дівчина також розвиває письменницькі навички. До речі, наступного року Евер складатиме навчальні іспити в Лондоні.

"Я люблю тебе! Твоя родина любить тебе, і ми підтримуємо тебе, попри все. Крізь усе, на кожному злеті чи падінні, крізь усі твої рішення, і я сподіваюся, ти знаєш, наскільки ти в безпеці з нами. Будь ким завгодно. Говори все, що хочеш сказати. Ми завжди дамо тобі простір, необхідний для того, щоб бути собою", - зазначила акторка.

Нагадаємо, нещодавно донька Мілли Йовович на свіжому фото здивувала вродою. Також Евер вкотре довела свою неймовірну схожість із зірковою мамою.

Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie