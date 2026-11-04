Мілла Йовович приголомшила схожістю з донькою і ніжно привітала її з 19-річчям

Мілла Йовович з донькою Евер / © Associated Press

Реклама

У родині голлівудської акторки з українським корінням Мілли Йовович особливе свято. 3 листопада у доньки артистки від чоловіка, англійського режисера Пола Андерсона, був день народження.

Евер Андерсон виповнилось вже 19 років. Тож, зірка Голлівуду привітала первістку з особливою датою. Знаменитість опублікувала світлину доньки. На фото Евер схожа на зіркову маму як дві краплі води.

Реклама

Також Мілла Йовович адресувала їй теплі та ніжні слова. Акторка зазначила, що їй приємно спостерігати за тим, як Евер дорослішає і як долає складнощі, які виникають на її шляху. Знаменитість пишається тим, якою виросла донька — цілеспрямованою, впевненою, незалежною, цікавою, освіченою, дисциплінованою та неабияк гарною.

Реклама

«З 19-річчям, моя маленька королево Евер! Який неймовірний шлях ти створила для себе в цьому житті! Дивовижно спостерігати, як цілеспрямовано та майстерно ти використовуєш усе, з чим стикалася. Це приносить величезне задоволення будь-яким батькам, які прагнуть, щоб їхні діти цінували світ навколо», — зазначила артистка.

Донька Мілли Йовович та Пола Андресона — Евер / © instagram.com/millajovovich

Також Мілла Йовович поділилась, що народження Евер стало для неї справжнім подарунком. Зокрема, донечка показала акторці, що таке материнська любов у всіх її проявах. Евер стала для знаменитості близькою подругою, яка уважна до всіх деталей. Артистка зазначила, що донька для неї і вчителька, і учениця водночас.

«Тепер я можу просто захоплюватися тим, якою ти стала — окремою, унікальною та потужною силою природи. Буря за горизонтом уже повністю сформувалася і ось-ось вирветься на свободу», — підсумувала акторка.

Нагадаємо, нещодавно у родині українського ведучого Тімура Мірошниченка було особливе свято. У названої доньки шоумена був день народження. Мірошниченко з дружиною зворушливо привітав її з 11-річчям і показав, як вона змінилась в їхній родині.

Реклама

Новини партнерів