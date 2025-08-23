Мілла Йовович захопила романтикою зі старшим на 10 років чоловіком і висловилася про їхній шлюб

Мілла Йовович із чоловіком / © instagram.com/millajovovich

Реклама

Голлівудська акторка Мілла Йовович замилувала романтичними фото зі старшим на 10 років чоловіком, англійським режисером Полом Андерсоном.

Знімками з коханим знаменитість поділилася не просто так. Річ у тім, що 22 серпня закохані відсвяткували річницю шлюбу. Пара вже 16 років перебуває в статусі чоловіка та дружини. Тож, з нагоди особливої дати Мілла Йовович присвятила коханому вітальний допис в Instagram. Акторка опублікувала їхні романтичні світлини, на яких вони позують на узбережжі на тлі неймовірного заходу Сонця.

Мілла Йовович із чоловіком / © instagram.com/millajovovich

"Мені так пощастило, що ти в мене є. Ти найкраща людина в моєму житті. Твоя підтримка, нескінченна любов, розмови, сміх, планування, постійна увага до мене і наших дивовижних дітей. Щастя, яке все це приносить, не передати словами. Ти моя мотивація ставати кращою, моя звукова дошка для кожної божевільної ідеї, мій творчий партнер, який завжди допомагає мені вдосконалюватися та бути найкращою версією себе", - ділиться Йовович.

Реклама

Також акторка висловилася про свій 16-ти річний шлюб. Знаменитість зі впевненістю говорить, що їй неабияк пощастила з чоловіком. Коханий є опорою Мілли Йовович, натхненням, підтримкою, батьком її чудових дітей, якого вона безмежно кохає. Акторці подобається те, що вона з чоловіком на одній хвилі: і в робочих моментах, і в творчих, і просто побутових.

Мілла Йовович із чоловіком / © instagram.com/millajovovich

"Ти так багато чого навчив мене про життя, любов та здатність до терпіння та розуміння себе, моєї роботи та навколишнього світу. Ти завжди поруч зі мною та нашою сім'єю. Ти скеля, на яку ми можемо заземлитися, коли заблукаємо, і лагідне море, яке штовхає і веде нас до чудових берегів. Нам так весело разом в житті, в роботі і на довгих поїздах авто разом! Люблю тебе безмежно! Ти все моє кохання. Дякую за чудове, змістовне життя, яке ти допоміг нам побудувати разом", - підсумувала акторка.

Нагадаємо, нещодавно грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія святкував п'яту річницю стосунків із дружиною. Шоумен розкішним сюрпризом привітав кохану з особливою датою.