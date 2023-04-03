Мільярдер, з яким Анджеліну Джолі заскочили в ресторані, виявився одружений з українською акторкою

Відомий мільярдер та еколог Девід Маєр де Ротшильд, якого нещодавно заскочили за ланчем в одному з ресторанів з американською акторкою Анджеліною Джолі, виявився одруженим.

Поки одні приписували банкірові роман із зіркою Голлівуду, інші з'ясували, що у нього є дружина. Як пише видання Page Six, Девід одружений з українською акторкою Каріною Кейко.

Девід Маєр де Ротшильд та Каріна Дейко / Фото: Getty Images

Натомість у мільярдера з Анджеліною Джолі була ділова зустріч, яка успішно минула. Про що саме вони домовлялися, невідомо. Утім, журналісти припускають, що їхня бесіда була пов'язаною з темою екології.

Зазначимо, що Каріна Дейко народилася та виросла в Україні. Згодом артистка переїхала за кордон, де навчалася акторський майстерності. Наразі вона намагається побудувати успішну кар'єру та вже встигла знятися в таких картинах, як "Гічкок", "Стати Бондом", "Листопадові злочинці" тощо.

Про стосунки акторки з мільярдером мало що відомо. Хоча пара вже тривалий час разом, утім, вони не афішують особисте життя та рідко з'являються разом на публіці.

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