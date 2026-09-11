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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Мільйонні статки і нерухомість: що після себе залишила Гайден Панеттьєрі та хто це успадкує

Також ЗМІ розкрили подробиці про майно, яким володіла покійна артистка.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

В американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка померла 16 серпня, залишились багатомільйонні статки.

Так, артистка почала працювати ще в ранньому дитинстві. Вона знімалась у рекламних роликах, грала в мильних операх та в таких хітах, як «Герої», «Крик» та «Нешвілл». Це принесло Гайден Панеттьєрі чималі статки, а також роялті.

Як виявилося, капітал покійної акторки оцінюється в 6 мільйонів доларів, про що пише Radar online. Що ж стосується нерухомості, то акторка артистка володіла будинком у Голлівуд-Гіллз та маєтком у Нешвіллі. Однак обидва житла були продані багато років тому. Тож, саме нерухоме майно є активом покійної Гайден Панеттьєрі — це роялті за знімання у картинах та за продаж мемуарів.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Хто саме успадкує майно акторки, точно невідомо. Якщо в артистки був траст, то він розподілиться між бенефіціарами. Якщо у акторки був заповіт, то майно її дістанеться тому, хто в ньому зазначений. Якщо немає ні того, ні того, то все успадкує донька Гайден Панеттьєрі, яка вона народила від колишнього боксера Володимира Кличка.

Зазначимо, Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. Бездиханне тіло артистки знайшли в апартаментах у Грінвіллі, де вона мешкала. Точна причина смерті поки встановлюється. Однак був оприлюднений запис, як бойфренд Панеттьєрі — Браян Гікерсон — викликав медиків. У розмові йшлося про жінку, що не реагує на зовнішні подразники та перебуває в стані зупинки серця. Лікарі ж вирушила на виклик, аби провести рятувальні заходи для людини, що пережила передозування. До речі, в апартаментах також виявили препарат для екстреного усунення наслідків передозування опіоїдами.

У Гайден Панеттьєрі залишилась 11-річна донька, повним опікуном якої є її батько Володимир Кличко. Нещодавно стало відомо, як Кая-Євдокія дізналась про смерть мами та як переживає втрату.

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