Міністр культури про нулі від журі для Польщі та Литви на "Євробаченні-2022": "Це соромно"

Міністр культури про нулі від журі для Польщі та Литви на "Євробаченні-2022": "Це соромно"

Цьогоріч українцям не сподобалося, як журі розподілили бали учасникам міжнародного конкурсу "Євробачення-2022", а саме представникам Литви та Польщі.

Прокоментував бали суддів й міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Як зазначив Ткаченко, його й самого обурили такі оцінки від журі. Він говорить, що хоч "Євробачення" - це не політичний конкурс, утім, поляки та литовці не заслуговували такої низької оцінки.

"Я переконаний, що наші колеги з розумінням поставилися до цієї прикрої історії. Я просто не розумію журі, бо люди самі ставлять 12 полякам. Поставити нулі і полякам, і литовцям, нашим найближчим союзникам і друзям, попри те, що це пісенний конкурс, не політичний, - це соромно", - розповів "Сніданку з 1+1" Ткаченко.

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До слова, цьогоріч учасників "Євробачення" від України оцінювали музичний продюсер Вадим Лисиця, соліст вокальної формації "Піккардійська терція" Андрій Капраль, співачка Ірина Федишин, художній керівник Академічного інструментального ансамблю "Високий Замок" Андрій Яцків, виконавчий продюсер телеканалу "UA: Культура" Лук’ян Галкін.

Як розповів Ткаченко, представників журі обирає суспільний мовник за певними критеріями.

"Журі обирає суспільний мовник. Там є певні правила. Всі люди мають перебувати одночасно в Україні, якісь ще критерії. Тобто суспільний мовник визначає журі конкурсу", - додав Ткаченко.

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