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Міністр культури про заклик допомогти "Азовсталі" у фіналі "Євробачення": "Це гідний вчинок"

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Міністр культури про заклик допомогти "Азовсталі" у фіналі "Євробачення": "Це гідний вчинок"

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

У фіналі "Євробачення-2022", попри ризик дискваліфікації, музиканти Kalush Orchestra закликали допомогти врятувати військових з "Азовсталі".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що це дуже гідний вчинок.

Адже після слів Олега Псюка у фіналі "Євробачення-2022"  ще більше людей дізналося про те, що відбувається в Маріуполі, зокрема на "Азовсталі".

"Хлопці молодці, що це зробили, хоча був ризик дискваліфікації. Але після цього ще більше людей дізналися про трагедію в Маріуполі, що там зараз відбувається. Безперечно, це гідний вчинок", - розповів Ткаченко "Сніданку з 1+1".

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До слова, раніше й Олег Псюк зізнавався, що просто не міг цього не сказати. Ві вважав це своїм обов’язком. Музиканти навіть не боялися дискваліфікації, адже життя українців важливіші за будь-який конкурс.

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