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Міністр культури прокоментував помилкове внесення Томусяка до "чорного списку"

Міністр культури прокоментував помилкове внесення Томусяка до "чорного списку"

Міністр культури прокоментував помилкове внесення Томусяка до "чорного списку"

Валентин Томусяк / instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Політик зазначив, що система внесення до "чорного списку" потребує допрацювання.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко прокоментував внесення українського актора, Валентина Томусяка, до "чорного списку".

У своєму Telegram-каналі політик повідомив, що ще вчора, 3 листопада, звернувся до СБУ з проханням перевірити, як український актор міг потрапити до списку людей, які загрожують національній безпеці України.

Валентин Томусяк / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k
Валентин Томусяк / instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

"Те, що таке сталося, доводить, що система потребує допрацювання", - зазначив Ткаченко.

До слова, політик також повідомив, що сьогодні Мінкульт досяг домовленості з СБУ про співпрацю щодо верифікації списків діячів культури, якщо йдеться про мистецькі проєкти чи твори.

Зазначимо, 1 листопада Мінкульт вніс українського актора Валентина Томусяка до "чорного списку". Він нібито знімався в російському пропагандистському фільмі "Солнцепек". Втім, сам Валентин не брав участі у зніманнях стрічки.

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