Міністр культури прокоментував помилкове внесення Томусяка до "чорного списку"

Політик зазначив, що система внесення до "чорного списку" потребує допрацювання.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко прокоментував внесення українського актора, Валентина Томусяка, до "чорного списку".

У своєму Telegram-каналі політик повідомив, що ще вчора, 3 листопада, звернувся до СБУ з проханням перевірити, як український актор міг потрапити до списку людей, які загрожують національній безпеці України.

Валентин Томусяк / instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

"Те, що таке сталося, доводить, що система потребує допрацювання", - зазначив Ткаченко.

До слова, політик також повідомив, що сьогодні Мінкульт досяг домовленості з СБУ про співпрацю щодо верифікації списків діячів культури, якщо йдеться про мистецькі проєкти чи твори.

Зазначимо, 1 листопада Мінкульт вніс українського актора Валентина Томусяка до "чорного списку". Він нібито знімався в російському пропагандистському фільмі "Солнцепек". Втім, сам Валентин не брав участі у зніманнях стрічки.

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