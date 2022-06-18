Міністр культури розповів, які шанси в України повернути "Євробачення" і де ми візьмемо гроші на конкурс

Міністр культури розповів, які шанси в України повернути "Євробачення" і де ми візьмемо гроші на конкурс

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував рішення Європейської мовної спілки (EBU) не проводити в Україні конкурс.

Олександр Ткаченко детально розповів, як все сталося. За словами міністра культури, вони з колегами з безпекових органів в досить короткий термін, згідно процедури EBU, підготували презентацію з проведення "Євробачення-2023" в Україні.

У "Сніданку з 1+1" Ткаченко розповів, що після презентації, представники EBU без запитань і обгвоорень подякували і пішли:

"А потім, за півгодини до випуску їхнього пресрелізу, зателефонували, сказали, "сорі, ми переносимо до Велико Британії". Тобто, в принципі, формат розмови полягав у тому, що ми і раніше знали, що нічого не вийде, але зробимо вигляд, що все так як потрібно за протоколом. Що мене обурює сильно. У нас були готові різні варіанти для дискусії. Дискусії не було", - зазначив міністр культури.

Він зазначив, що ніхто з боку Європейської мовної спілки з ними не обговорював, хоча в української сторони був не один варіант для проведення конкурсу, враховуючи теперішні реалії.

"В тому то і справа, ніхто нічого не казав. Обговорення стосовно і безпекових варіантів і варіантів того, що ми могли запропонувати план B, C, D не відбулося. Я вважаю, що це, м'яко кажучи, некоректне ставлення, образливе ставлення до України з боку EBU. Тим більше, ми маємо повне право проводити війна, не війна, змінюйте тоді правила EBU", - додав Ткаченко.

"Євробачення-2023" не в Україні? Думка міністра культури Олександра Ткаченка

"Варіанти B, C, D полягали в тому, що з огляду на війну ми могли б, умовно кажучи, мати колаборацію з іншими країнами в цілому. Але ставити нас перед фактом і казати, що у будь якому випадку ми звернемося до BBC і бажаємо вам, що ще цинічніше, перемогти в наступному конкурсі і тоді у вас буде знову "Євробачення". Перепрошую, так порядні люди не поводяться", - сказав міністр.

Щодо того, де Україна візьме гроші на проведення конкурсу, коли сама потребує фінансової допомоги, Ткаченко сказав:

"По-перше, не факт що це повинні були бути кошти з бюджету. Є різні джерела, з яких можна виконувати фінансування цього конкурсу. Питання в тому, що "Євробачення" – під час підготовки конкурсу, до країни яка його проводить, прикута увага всього світу. По-друге, це можливість, в тому числі і з точки зору інфраструктурних об'єктів, зробити те, що потрібно буде нам і під час війни також. У вигляді, наприклад, місць для поселення. Тому це дискусійне питання, чи потрібно витрачати гроші і звідки вони прийдуть".

Також міністр культури пообіцяв, що робитиме все, аби "Євробачення-2023" таки відбулося в Україні, робитиме тиск, але головне, сказав Ткаченко, це поновити перемовини з EBU.

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