Міністр культури Ткаченко висловився про образ українки-крадійки у серіалі Netflix

Олександр Ткаченко надішле листа до Netflix

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував образ українки у другому сезоні серіалу "Емілі в Парижі" від Netflix.

Так, у четвертій серії киянка на ім'я Петра шокує головну героїню Емілі своїм виглядом, неосвіченістю та поведінкою, зокрема клептоманією.

скриншот з відео

Чимало глядачів були обурені таким образом. Тепер поділився своєю думкою і міністр. У Telegram-каналі Ткаченко написав, що переглядав раніше перший сезон і вважав його досить непоганим. Втім, образ українки він вважає неприйнятним.

"Netflix добре знайомий з Україною, достатньо сказати, що більшість вулиць Парижа в фільмі "Останній найманець" знімалися в Києві. На додачу, з популяризацією нашої культури, європейці та американці мали чути про наших митців і не лише. Хоча б і про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнерку Віту Кін… Але цього, напевно, замало. І доведеться продовжувати боротися зі стереотипами. Бо якщо в 90-х та 2000-х українських хлопців зображали переважно як гангстерів, з часом це змінилося. Проте не в цьому випадку. В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути", – заявив він.

Також Олександр Ткаченко додав, що надішле листа до Netflix.

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