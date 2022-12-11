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Міністр культури відповів, яким буде "Євробачення-2023" від імені України: "Хочемо вийти за рамки"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Міністр культури відповів, яким буде "Євробачення-2023" від імені України: "Хочемо вийти за рамки"

Фото: instagram.com/eurovision

Міжнародний конкурс відбудеться у Великій Британії від імені України.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, як відбувається підготовка до проведення "Євробачення-2023".

Загалом, міжнародний конкурс відбудеться у Великій Британії від імені України. Нині почалася робота над організацією "Євробачення-2023". Міністр культури вже поспілкувався із заступником державного секретаря з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Великої Британії - Стюартом Ендрю.

"І ми, і наші британські колеги прагнуть того, щоб Україна була гідно представлена на події в Ліверпулі - через її культуру, традиції, мистецтво. Ми хочемо вийти за рамки і зробити дещо більше, ніж зазвичай роблять на "Євробаченні", - прокоментував Ткаченко у Facebook.

© facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Міністр культури поділився, що на "Євробаченні-2023" планують організувати окрему українську виставку. Там будуть представлені витворити українського мистецтва та народних промислів, а також кінопокази. Окрім цього, на конкурсі хочуть влаштувати культурні діалоги, аби гості "Євробачення" краще розуміли український дух.

Нагадаємо, "Євробачення-2023" відбудеться у Ліверпулі від імені України. Хто з українських артистів братиме участь у конкурсі, стане відомо у суботу, 17 грудня. Тим часом букмекери дали прогнози, хто переможе у нацвідборі.

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Дата публікації
Перегляди
347
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