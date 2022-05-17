Міністр культури запевнив, що "Євробачення-2023" відбудеться однозначно в Україні

Після фіналу "Євробачення-2022" одразу ж виникло запитання, чи відбудеться в Україні наступний міжнародний конкурс, адже в країні війна.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що уряд зробить усе можливе, аби конкурс відбувся саме в Україні.

Ба більше, Ткаченко переконаний, що й іншого варіанту й бути не може. Тож "Євробачення-2023" однозначно відбудеться в Україні.

"Я думаю, ми зробимо все, для того, щоб цей конкурс відбувся в Україні. Мені вночі, після перемогу Kalush Orchestra, написали два європейських міністри з пропозицією фінансово допомогти з проведенням "Євробачення". Фінансово ми приймаємо. Але проводити будемо в Україні. Це 100%", - розповів Ткаченко "Сніданку з 1+1".

Чи можливе "Євробачення-2023" в Україні – міністр культури Олександр Ткаченко

До слова, в Україні вже є досвід проведення міжнародного конкурсу "Євробачення". Так, 2004 року перемогла Руслана з піснею Wild dances, а 2016 – Джамала з піснею "1944".

Тож 2005 року "Євробачення" відбулося у Києві у Палаці спорту, а 2017 – у Міжнародному виставковому центрі.

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