Мінкульт назвав два українські гурти, яким надано статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на тлі заборони українським чоловікам-артистам у виїзді за кордон під час війни видало нові накази.

Так, згідно з наказом Мінкультури за 11 березня два українські гурти набули статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Такими є "Без обмежень" і "Бумбокс" (ТОВ "Музи для мас"). Вони відповідають вимогам, які передбачають визнання їх важливими для економіки, зокрема воєнної, та життєдіяльності населення в особливий період.

Андрій Хливнюк, лідер "Бумбоксу" / Фото: instagram.com/boomboxfamily

До слова, ще минулого року уряд опублікував нові правила бронювання від мобілізації. Тоді підприємства мали підтвердити статус критичності задля можливості продовження бронювання своїх працівників. Водночас такі установи мають забезпечувати середню зарплату від 2,5 мінімальної протягом останнього кварталу. Таку саму суму вони мають виплатити щонайменше один раз на квартал для претендентів на бронювання.

Зазначимо, що обидва гурти під час вторгнення Росії до України ведуть активну благодійну діяльність. Зокрема, сприяють збиранню коштів для ЗСУ шляхом проведення концертів як в Україні, так і поза її межами.

Нагадаємо, нещодавно після заяви Мінкульту про зміни правил перетину кордону для українських митців-чоловіків свою думку неочікувано висловив репер і продюсер Потап. Зірка, перебуваючи за кордоном, зробив заяву.

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