Мінкульт відреагував на скандальний допис Netflix про Ярослава Мудрого

У Міністерстві культури відреагували на скандальний допис стрімінгової компанії Netflix, де князя київського Ярослава Мудрого назвали правителем "північної Росії".

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що його здивував такий допис компанії у Twitter. Утім, він сподівається, що Netflix просто помилився.

Також Ткаченко додав, що мінкульт зв'язувався з компанією, з проханням видалити відповідний допис.

Фото: скріншот із Twitter

"По ситуації, що склалась з Netflix, коли нашу Русь (сподіваюсь, що випадково і неумисно) сплутали з Росією, а нашого Ярослава Мудрого зробили князем земель північної Росії, є два висновки. По-перше, маємо ще багато роботи в освіченні міжнародної аудиторії про нашу історію. По-друге, тісні контакти з партнерами допомагають вирішити ситуації майже миттєво", - прокоментував Ткаченко.

Також міністр додав, що з'ясовує нині питання щодо серіалу "Вікінги: Вальхалла", де має з'явитися князь київський Ярослав Мудрий, і де його персонажа анонсували "правителем північної Росії".

"Що там в самому серіалі - ще з'ясовуємо. Але сподіваюсь, що надалі таких ситуацій буде все менше", - додав Ткаченко.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Нагадаємо, коли стрімінгова компанія Netflix анонсувала нового персонажа свого серіалу Ярослава Мудрого, то назвала його "правителем північної Росії". Користувачі Мережі одразу почали пояснювати компанії, що Ярослав Мудрий – це князь Київської Русі, у жодному разі не РФ. Компанія згодом відредагувала допис.

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