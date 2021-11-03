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Мінкульт вніс до "чорного списку" одразу 32 російських артистів

Мінкульт вніс до "чорного списку" одразу 32 російських артистів

Мінкульт вніс до "чорного списку" одразу 32 російських артистів

Анастасія Бакланова / www.kino-teatr.ru

Вони несуть загрозу нацбезпеці.

Міністерство культури і інформаційної політики внесло 32 російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це повідомляється на сайті Мінкульту.

У списку опинилися:

  • Павло Богомолов;
  • Ілля Власов;
  • Михайло Разінкін;
  • Анастасія Бакланова;
  • Роман Гусєв;
  • Костянтин Гапонов;
  • В'ячеслав Земляний;
  • Максим Шпаковський;
  • Андрій Фомін;
  • Ілля Домбровський;
  • Юрій Котов;
  • Людмила Яковлєва;
  • Ігор Лучихін;
  • Тетяна Бурнакіна;
  • Катерина Федченко;
  • Катерина Насонова;
  • Андрій Пензін;
  • Володимир Міллер,
  • Олександр Романов;
  • Усейн Дегерменджі;
  • Олександр Классен;
  • Андрій Скабар;
  • Сергій Воробйов;
  • Валентин Томусяк;
  • Олександр Загляєв;
  • Роман Никифоров;
  • Дмитро Чудін;
  • Олександр Лапшов;
  • Олександр Марушев;
  • Єгор Попов;
  • Євген Кузьмін;
  • Михайло Грищенко.

Російські актори потрапили до "чорного списку" на підставі звернень Служби безпеки України. Так, всі вони знялися в у пропагандистському фільмі "Солнцепёк".

Наразі у "чорному списку" знаходиться 258 осіб.

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