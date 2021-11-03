Мінкульт вніс до "чорного списку" одразу 32 російських артистів

Вони несуть загрозу нацбезпеці.
Міністерство культури і інформаційної політики внесло 32 російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Про це повідомляється на сайті Мінкульту.
У списку опинилися:
- Павло Богомолов;
- Ілля Власов;
- Михайло Разінкін;
- Анастасія Бакланова;
- Роман Гусєв;
- Костянтин Гапонов;
- В'ячеслав Земляний;
- Максим Шпаковський;
- Андрій Фомін;
- Ілля Домбровський;
- Юрій Котов;
- Людмила Яковлєва;
- Ігор Лучихін;
- Тетяна Бурнакіна;
- Катерина Федченко;
- Катерина Насонова;
- Андрій Пензін;
- Володимир Міллер,
- Олександр Романов;
- Усейн Дегерменджі;
- Олександр Классен;
- Андрій Скабар;
- Сергій Воробйов;
- Валентин Томусяк;
- Олександр Загляєв;
- Роман Никифоров;
- Дмитро Чудін;
- Олександр Лапшов;
- Олександр Марушев;
- Єгор Попов;
- Євген Кузьмін;
- Михайло Грищенко.
Російські актори потрапили до "чорного списку" на підставі звернень Служби безпеки України. Так, всі вони знялися в у пропагандистському фільмі "Солнцепёк".
Наразі у "чорному списку" знаходиться 258 осіб.
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