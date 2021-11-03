Мінкульт вніс до "чорного списку" одразу 32 російських артистів

Вони несуть загрозу нацбезпеці.

Міністерство культури і інформаційної політики внесло 32 російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це повідомляється на сайті Мінкульту.

У списку опинилися:

Павло Богомолов;

Ілля Власов;

Михайло Разінкін;

Анастасія Бакланова;

Роман Гусєв;

Костянтин Гапонов;

В'ячеслав Земляний;

Максим Шпаковський;

Андрій Фомін;

Ілля Домбровський;

Юрій Котов;

Людмила Яковлєва;

Ігор Лучихін;

Тетяна Бурнакіна;

Катерина Федченко;

Катерина Насонова;

Андрій Пензін;

Володимир Міллер,

Олександр Романов;

Усейн Дегерменджі;

Олександр Классен;

Андрій Скабар;

Сергій Воробйов;

Валентин Томусяк;

Олександр Загляєв;

Роман Никифоров;

Дмитро Чудін;

Олександр Лапшов;

Олександр Марушев;

Єгор Попов;

Євген Кузьмін;

Михайло Грищенко.

Російські актори потрапили до "чорного списку" на підставі звернень Служби безпеки України. Так, всі вони знялися в у пропагандистському фільмі "Солнцепёк".

Наразі у "чорному списку" знаходиться 258 осіб.

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