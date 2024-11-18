Мірошниченки неочікувано прикрасили новорічну ялинку у листопаді й довели до мурах танцями вдома

Інна пояснила, чому цей Новий рік буде особливим для них.

Ведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною поділилися атмосферним відео з усією родиною.

Подружжя в Instagram розповіло про здійснену мрію їхніх дітей. Зокрема, як уже наприкінці осені вони встановили новорічну ялинку та прикрасили її під святкові пісні. У ролику всі четверо дітей разом з батьками чіпляли іграшки та запалювали вогники. А вже опісля весело потанцювали довкола вишуканої зеленої красуні.

Інна зазначила, що спочатку вона з Тімуром роздумувала над пропозицією дітей, але зрештою погодилася. Бізнесвумен зазначила, що у часи постійних загроз з боку РФ не варто скасовувати щасливих митей дитинства. Тож вони залюбки подарували синам і донькам свято просто в середині листопада. До того ж це перший Новий рік, який вони зустрічатимуть у новому складі з донькою Ангеліною, яку вдочерили цього літа.

Подружжя Мірошниченків подарувало дітям новорічну казку вже восени

"Мія захотіла поставити ялинку ще тиждень тому. Ми спочатку тягнули, а потім… Чому ні? Якщо це подарує дітям свято. Нічні тривоги, ранкові відключення, денні новини. Діти заслуговують на зимову казку навіть в середині листопада. Тим паче це перша домашня ялинка Ангеліни!", - зворушила Інна Мірошниченко.

До слова, у коментарях юзери зізналися, що відео дійсно наповнює домашнім затишком, щирими емоціями й заряджає передноворічним відчуттям дива.

Які чудові. Боже, як хочеться родини для усіх дітей

Так тепло стало на душі після перегляду. Щось приємне в цьому дні

Тепло і стільки любові! Задали усім казкового настрою. Мирних свят вашій родині

Свято тоді, коли цього хочеться, тому якщо ялинка – значить ялинка

Нагадаємо, нещодавно адвокатка Інна Мірошниченко довела до сліз особливим відео з названою донькою Ангеліною. Вона показала, як сильно змінилася 9-річна дівчинка за майже п'ять місяців адаптації у їхній родині.

Дружина Мірошниченка зворушила позитивними змінами доньки, яку вони удочерили цього літа

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