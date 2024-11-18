Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мірошниченки неочікувано прикрасили новорічну ялинку у листопаді й довели до мурах танцями вдома

Мірошниченки неочікувано прикрасили новорічну ялинку у листопаді й довели до мурах танцями вдома

Родина Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Інна пояснила, чому цей Новий рік буде особливим для них.

Ведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною поділилися атмосферним відео з усією родиною.

Подружжя в Instagram розповіло про здійснену мрію їхніх дітей. Зокрема, як уже наприкінці осені вони встановили новорічну ялинку та прикрасили її під святкові пісні. У ролику всі четверо дітей разом з батьками чіпляли іграшки та запалювали вогники. А вже опісля весело потанцювали довкола вишуканої зеленої красуні.

Інна зазначила, що спочатку вона з Тімуром роздумувала над пропозицією дітей, але зрештою погодилася. Бізнесвумен зазначила, що у часи постійних загроз з боку РФ не варто скасовувати щасливих митей дитинства. Тож вони залюбки подарували синам і донькам свято просто в середині листопада. До того ж це перший Новий рік, який вони зустрічатимуть у новому складі з донькою Ангеліною, яку вдочерили цього літа.

Подружжя Мірошниченків подарувало дітям новорічну казку вже восени

Подружжя Мірошниченків подарувало дітям новорічну казку вже восени

"Мія захотіла поставити ялинку ще тиждень тому. Ми спочатку тягнули, а потім… Чому ні? Якщо це подарує дітям свято. Нічні тривоги, ранкові відключення, денні новини. Діти заслуговують на зимову казку навіть в середині листопада. Тим паче це перша домашня ялинка Ангеліни!", - зворушила Інна Мірошниченко.

До слова, у коментарях юзери зізналися, що відео дійсно наповнює домашнім затишком, щирими емоціями й заряджає передноворічним відчуттям дива.

  • Які чудові. Боже, як хочеться родини для усіх дітей
  • Так тепло стало на душі після перегляду. Щось приємне в цьому дні
  • Тепло і стільки любові! Задали усім казкового настрою. Мирних свят вашій родині
  • Свято тоді, коли цього хочеться, тому якщо ялинка – значить ялинка

Нагадаємо, нещодавно адвокатка Інна Мірошниченко довела до сліз особливим відео з названою донькою Ангеліною. Вона показала, як сильно змінилася 9-річна дівчинка за майже п'ять місяців адаптації у їхній родині.

Дружина Мірошниченка зворушила позитивними змінами доньки, яку вони удочерили цього літа

Дружина Мірошниченка зворушила позитивними змінами доньки, яку вони удочерили цього літа

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація