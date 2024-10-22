Мірошниченки розсекретили, що подарували названій доньці в її перший день народження в сім'ї

Дівчинці виповнюється дев'ять років.
У родині ведучого Тімура Мірошниченка особливе свято. Так, 22 жовтня названа донька шоумена святкує день народження.
Дівчинці виповнюється дев'ять років. Тож, Тімур разом із дружиною Інною показав, як вітав Ангеліну з першим днем народження у сім'ї та що їй подарував. Від самого ранку на дівчинку чекав сюрприз. Так, Ангеліну розбудили батьки з братиками та сестричкою. Вони вручили їй різноманітні повітряні кульки та святковий торт, на якому красувалася свічка у вигляді цифри дев'ять.
"Тобі 9! І це твій перший день народження в колі сім’ї! Перший, коли обіймами будять мама, тато, брати і сестра. Перший, коли ти сама обрала подарунок і чекала на нього з нетерпінням! Перший, коли увесь день буде лише для тебе і лише так, як ти хочеш! Ти заслуговуєш, аби кожен день був таким! Чиста, світла душа, чиї очі сповнені довірою до світу! Ти закохуєш у себе і відповідаєш тим самим!", - адресували доньці Інна та Тімур.
Також на Ангеліну чекав особливий подарунок, який вона обрала самостійно ще два місяці тому. Мірошниченки вручили старшій доньці на 9-річчя сережки у вигляді поні.
"Ще два місяці тому обрала ці сережки на день народження і терпляче очікувала, коли вушка загоються. Ми їх одразу тихенько купили і на кожне "а ви мені подаруєте сережки на день народження?" раділи, що не передумала", - поділилася Інна Мірошниченко.
Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого святкувала день народження. Інна показувала, як в Італії зустріла своє 37-річчя.
Читайте також:
- Білозір висловилася про Софію Ротару і її мовчазну позицію щодо війни: "Повинні віддати їй шану"
- Колега Лесі Нікітюк розсекретив, як на неї вплинули стосунки з молодшим на 9 років військовим
- Відомий український співак натякнув на освідчення коханій і вперше її показав