Мірошниченко похрестив названого сина у Михайлівському соборі в Києві і показав фото з таїнства

Ведучий ЖВЛ Тімур Мірошниченко разом з дружиною Інною розповіли, що сьогодні, 15 жовтня, вони похрестили свого названого сина Марселя.

Обряд хрещення 2-річного хлопчика відбувався у центрі Києва, в Михайлівський Золотоверхому монастирі. Про таїнство дружина Мірошниченка розповіла на сторінці в Instagram.

Родина Мірошниченків похрестила названого сина / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Вона зробила репост зі сторінки священника Олександра Баричка, який, певно, й проводив таїнство. Якихось подробиць про обряд подружжя Мірошниченків поки не повідомляло.

Родина Мірошниченків похрестила названого сина / Фото: instagram.com/_inna_mi_

На знімку, який Інна Мірошниченко розмістила у сторіз, фани також помітили екснареченого журналістки Раміни Есхакзай, адвоката Євгена Проніна. З ним Інна Мірошниченко разом працює. Чи став Євген хрещеним батьком Марселя – поки невідомо.

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: viva.ua

Нагадаємо, раніше дружина Тімура Мірошниченка Інна відверто розповіла, чи планують вони всиновити ще одну дитину. За словами Інни, вони з чоловіком не проти подарувати родину ще одній дитині, проте є певні нюанси з боку держави.

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