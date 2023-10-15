Мірошниченко похрестив названого сина у Михайлівському соборі в Києві і показав фото з таїнства

Ведучий з дружиною розповіли про хрещення Марселя.
Ведучий ЖВЛ Тімур Мірошниченко разом з дружиною Інною розповіли, що сьогодні, 15 жовтня, вони похрестили свого названого сина Марселя.
Обряд хрещення 2-річного хлопчика відбувався у центрі Києва, в Михайлівський Золотоверхому монастирі. Про таїнство дружина Мірошниченка розповіла на сторінці в Instagram.
Вона зробила репост зі сторінки священника Олександра Баричка, який, певно, й проводив таїнство. Якихось подробиць про обряд подружжя Мірошниченків поки не повідомляло.
На знімку, який Інна Мірошниченко розмістила у сторіз, фани також помітили екснареченого журналістки Раміни Есхакзай, адвоката Євгена Проніна. З ним Інна Мірошниченко разом працює. Чи став Євген хрещеним батьком Марселя – поки невідомо.
Нагадаємо, раніше дружина Тімура Мірошниченка Інна відверто розповіла, чи планують вони всиновити ще одну дитину. За словами Інни, вони з чоловіком не проти подарувати родину ще одній дитині, проте є певні нюанси з боку держави.
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