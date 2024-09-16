Мірошниченко пояснив, чому названа донька у 8 років пішла до першого класу та які її успіхи в школі

Ведучий Тімур Мірошниченко розповів про навчання у школі молодшої та старшої доньки, яку він з дружиною Інною удочерив на початку літа.

Як відомо, 6-річна Мія та 8-річна Ангеліна у цьому році вперше сіли за шкільні парти. Так, першокласниці навчаються у різних класах, але в одній приватній школі. Після низки запитань від юзерів у Мережі Тімур вперше пояснив, чому старша донька лише розпочала свою освіту в школі. За словами ведучого, всьому причина – попередній досвід Ангеліни, яка донедавна проживала й навчалася в дитбудинку.

"Я не хочу казати, що в дитячому будинку нічого не робили. Звісно, там були заняття. Коли ми їздили до неї перед тим, як забрати, до них приходив, наприклад, native speaker (носій мови – прим. ред.) на англійську. Але все одно не можна порівнювати дитину, яка ходить на ті ж курси і при цьому живе в родині, і дитину, яка живе в дитячому будинку. Це абсолютно різні світи і абсолютно різні можливості", - аргументував шоумен в інтерв'ю kp.ua.

Названа донька Тімура й Інни Мірошниченків Ангеліна / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тим не менш, Мірошниченко запевняє, що дівчатка залюбки йдуть на уроки та виконують домашнє завдання. Щоправда, не приховує, що адаптація Ангеліни у новому середовищі триває дещо довше, аніж у її сестрички Мії.

"Якісь серйозні висновки ще робити зарано. Заняття тривають лише два тижні. Але найголовніше, що їм подобається, вони із задоволенням збираються зранку до школи. Мені здається, це головний показник того, що в них там все добре. Мії простіше, тому що вона ходила в прескул саме в цю школу. Там класний і сучасний підхід, з вчителькою вони познайомилися майже за рік до першого класу. Ангеліні, звісно, складніше, тому що, як не крути, є певний тригерний момент. Бо це знову купа дітей, один-два дорослих, це дуже сильно нагадує дитячий будинок. У неї є ще й травматичний досвід школи. Її дитячий будинок був в евакуації у Польщі, куди вони переїхали після початку повномасштабної війни. І дітей одразу відправили в польську школу. Ангеліна була єдиною українкою в польському класі, не знаючи мови. Звісно, нічого хорошого в неї там не виходило. Тому ми дуже переживали, чи вийде у неї впоратися з емоціями", - пояснив ведучий.

Діти Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Втім, зірка наголошує, що у школі дуже тепло сприйняли Ангеліну. І зараз вчителі докладають всіх зусиль, аби вона відчула себе на рівні з іншими й пізнала турботу, попри свій травматичний попередній досвід.

"У нашій школі всі знають історію Ангеліни. Це не спеціалізована школа, це звичайна школа, але всі викладачі, починаючи від директора і закінчуючи помічниками і помічницями, сказали, що беруть її до себе. Вони проводили навіть окремі тренінги, як працювати з дітками з дитячого будинку. Тому ми безмежно вдячні їм за це, за їхню ініціативу, що не відправили нас в іншу школу, а намагаються зробити так, щоб у Ангеліни було все добре", - зазначив Тімур.

Названа донька Тімура й Інни Мірошниченків Ангеліна / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка Інна розповіла про вроджену ваду 3-річного названого сина Марселя й як диво допомагає йому в лікуванні.

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