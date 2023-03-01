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Мірошниченко різко висловився про Лободу: "Якби вона своїми губами покаялася"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
804
Час на прочитання
2 хв
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Мірошниченко різко висловився про Лободу: "Якби вона своїми губами покаялася"

Тімур Мірошниченко, Світлана Лобода

Ведучий поділився своїм ставленням до того, що Лобода перейшла на українську.

Відомий телеведучий Тімур Мірошниченко прокоментував, як ставиться до тих зірок, які виступали перед російськими окупантами, коли в їхній рідній країні була війна.

Серед таких Світлана Лобода і Ані Лорак, які лише після 24 лютого 2022-го року почали щось говорити про війну, але дуже нечітко й незрозуміло. А Світлана навіть випустила пісні українською мовою, чого раніше не робила. В інтерв'ю проєкту "Олега френди" Мірошниченко наголосив, що Лобода мусить покаятися:

"Та ж Лобода, якби вона своїми губами проговорила: "Я перепрошую…", те ж саме, що зробив Алан Бадоєв. Покаялась… але ж вона своїми губами цього не зробила, досі. І вишиванка, і українська пісня – це само собою інструмент, але поки ти своїми губами не скажеш це – люди цього не почують", – сказав Мірошниченко.

Світлана Лобода / ©
Світлана Лобода

Ведучий переконаний, що той, хто хоче вибачитися, той може це зробити, а хто захоче повернутися – повернеться, але треба про це щиро говорити і бажати працювати на благо України та українців. Водночас, Мірошниченко проти того, щоб в українців була занадто коротка пам'ять, і ми знов почали пускати у свій простір ворожу культуру.

Тімур Мірошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko
Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напівжартома, Тімур запропонував запровадити для тих українців, які ніяк не можуть попрощатися з минулим, модель громадянства за прикладом Латвії чи Естонії, коли є паспорти громадянина і негромадянина:

"Мутиш таку дичину, танцюєш під Інстасамку – міняємо тобі паспорт, віддавай паспорт українця з усіма його привілеями, і походи поки з цим (сірим – ред.), вибори пропусти, можливість безвізово їздити пропусти, блага якісь пропусти… можливо, це спонукає почитати історію, знайти причинно-наслідкові зв'язки, чому неможна Інстасамку слухати", - сказав Тімур Мірошниченко.

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Дата публікації
Перегляди
804
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