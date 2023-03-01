Мірошниченко різко висловився про Лободу: "Якби вона своїми губами покаялася"

Відомий телеведучий Тімур Мірошниченко прокоментував, як ставиться до тих зірок, які виступали перед російськими окупантами, коли в їхній рідній країні була війна.

Серед таких Світлана Лобода і Ані Лорак, які лише після 24 лютого 2022-го року почали щось говорити про війну, але дуже нечітко й незрозуміло. А Світлана навіть випустила пісні українською мовою, чого раніше не робила. В інтерв'ю проєкту "Олега френди" Мірошниченко наголосив, що Лобода мусить покаятися:

"Та ж Лобода, якби вона своїми губами проговорила: "Я перепрошую…", те ж саме, що зробив Алан Бадоєв. Покаялась… але ж вона своїми губами цього не зробила, досі. І вишиванка, і українська пісня – це само собою інструмент, але поки ти своїми губами не скажеш це – люди цього не почують", – сказав Мірошниченко.

Світлана Лобода

Ведучий переконаний, що той, хто хоче вибачитися, той може це зробити, а хто захоче повернутися – повернеться, але треба про це щиро говорити і бажати працювати на благо України та українців. Водночас, Мірошниченко проти того, щоб в українців була занадто коротка пам'ять, і ми знов почали пускати у свій простір ворожу культуру.

Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напівжартома, Тімур запропонував запровадити для тих українців, які ніяк не можуть попрощатися з минулим, модель громадянства за прикладом Латвії чи Естонії, коли є паспорти громадянина і негромадянина:

"Мутиш таку дичину, танцюєш під Інстасамку – міняємо тобі паспорт, віддавай паспорт українця з усіма його привілеями, і походи поки з цим (сірим – ред.), вибори пропусти, можливість безвізово їздити пропусти, блага якісь пропусти… можливо, це спонукає почитати історію, знайти причинно-наслідкові зв'язки, чому неможна Інстасамку слухати", - сказав Тімур Мірошниченко.

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